Израиль громит ракетные установки "Хезболлы" на границе: что сейчас происходит на Ближнем Востоке (видео)

Израиль продолжает уничтожение террористов и их структур

Война в Израиле, которая вспыхнула после жестокого нападения террористов ХАМАС, идет уже 15-й день. Силам обороны Израиля приходится бороться еще с одной террористической группировкой — ЦАХАЛ нанес несколько авиационных ударов по ракетным установкам Хезболлы.

Об этом сообщается в Telegram-канале армии Израиля. ЦАХАЛ атаковал объекты Хезболлы в ответ на обстрелы.

"За последние несколько часов в ответ на ракетные пуски и противотанковые ракеты, выпущенные по Израилю, самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлы", — сказано в сообщении.

Уточняется, что среди объектов, по которым наносились удары, были военные комплексы, используемые в оперативных и террористических целях. Также Силы обороны Израиля атаковали пусковые установки противотанковых ракет, расположенные вдоль границы и направленные в сторону Израиля.

Силы ЦАХАЛа действуют в Рантисе недалеко от Рамаллаха

За две недели войны из сектора Газы по территории Израиля выпущено более 6900 ракет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Вместе с тем, за это время ликвидировано более 1000 боевиков и десятки лидеров ХАМАСа.

Напомним, после жестокого нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль, в ходе которого они убили 1300 гражданских и много людей взяли в заложники, Израиль начал операцию по уничтожению террористов и их структур. Проводятся удары с воздуха, за которыми должна последовать сухопутная операция ЦАХАЛ.

Как сообщал "Телеграф", в секторе Газа погибла молодая украинка. Девушка накрыла собой двухмесячную дочку, когда в дом, где они находились, прилетела ракета.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал в комментарии "Телеграфу", почему израильтяне медлят и где глобально ошиблись США: Наземная операция Израиля в cекторе Газа: анализ ситуации от генерала