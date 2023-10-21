Ізраїль громить ракетні установки "Хезболли" на кордоні: що зараз відбувається на Близькому Сході (відео)

Ізраїль продовжує знищення терористів та їх структур

Війна в Ізраїлі, яка спалахнула після жорстокого нападу терористів ХАМАС, триває вже 15-й день. Силам оборони Ізраїлю доводиться боротися ще з одним терористичним угрупованням — ЦАХАЛ завдав кількох авіаційних ударів по ракетних установках Хезболли.

Про це повідомляється в Telegram-каналі армії Ізраїлю. ЦАХАЛ атакував об’єкти Хезболли у відповідь на обстріл.

"За останні кілька годин у відповідь на ракетні пуски та протитанкові ракети, випущені Ізраїлем, літаки ЦАХАЛу завдали ударів по терористичним об’єктам "Хезболли", — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що серед об’єктів, по яких завдавалися удари, були військові комплекси, які використовуються в оперативних та терористичних цілях. Також Сили оборони Ізраїлю атакували пускові установки протитанкових ракет, розташовані вздовж кордону та направлені у бік Ізраїлю.

Сили ЦАХАЛу діють у Рантіс недалеко від Рамаллаха

За два тижні війни із сектору Гази територією Ізраїлю випущено понад 6900 ракет, повідомляє прес-служба ЦАХАЛу. Водночас, за цей час ліквідовано понад 1000 бойовиків та десятки лідерів ХАМАСу.

Нагадаємо, після жорстокого нападу бойовиків ХАМАС із сектору Газа на Ізраїль, під час якого вони вбили 1300 цивільних та сотні людей взяли у заручники, Ізраїль розпочав операцію зі знищення терористів та їхніх структур. Проводяться удари з повітря, за якими має бути сухопутна операція ЦАХАЛ.

Як повідомляв "Телеграф", у секторі Газа загинула молода українка. Дівчина накрила двомісячну доньку, коли до будинку, де вони перебували, прилетіла ракета.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко розповів у коментарі "Телеграфу", чому ізраїльтяни зволікають і де глобально помилилися США: Наземна операція Ізраїлю у секторі Газа: аналіз ситуації від генерала