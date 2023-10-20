В Ираке и Сирии были атакованы военные базы американцев - СМИ

США перехватили в Ираке три ударных беспилотника

Военные базы Соединенных Штатов Америки (США) на Ближнем Востоке в четверг, 19 октября, подверглись атаке. По объектам били беспилотниками и ракетами.

Речь идет о военных базах в Сирии. Подробности атаки сообщило издание FoxNews.

Издание пишет, что беспилотники атаковали американскую базу Аль-Танф, расположенная неподалеку от общей границы Сирии, Ирака и Иордании.

Ракетный удар нанесен по второму военному объекту, известному под названием Коноко, который расположен в сельской местности северного региона Сирии Дейр-эз-Зор.

Также, сообщается, что США перехватили в Ираке три ударных беспилотника. Согласно заявлению представителя американского оборонного ведомства, удары были нацелены на две разные военные базы, где расположены американские войска. Сообщается о незначительных ранениях среди сил коалиции. Позже Центральное командование США подтвердило нападение.

Напомним, что 19 октября эсминец США сбил три наземные ракеты и несколько беспилотников, патрулируя в акватории Ближнего Востока. Это произошло возле побережья Йемена. По предварительным данным, ракеты по кораблю выпустили поддерживаемые Ираном боевики хуситы, участвующие в непрерывном конфликте в Йемене.

Ранее "Телеграф" сообщил, что СМИ узнали о неоднозначных планах США вооружить Израиль.