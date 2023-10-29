Війна — день 613: росіяни зазнають серйозних втрат у Авдіївки, але продовжують атаки

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні продовжуються по всій лінії фронту, а росіяни не залишають спроб вибити ЗСУ з їхніх позицій. Найбільш серйозні бойові дії відбуваються на сході нашої країни, а найбільш активно росіяни поводяться на напрямі Мар’їнки. Тим часом українські військові продовжують демонструвати успіхи у Запорізькій області та завдають окупантам серйозних втрат у районі Авдіївки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Через обстріл з початку російського вторгнення Запорізька АЕС 8 разів виявлялася повністю відключеною від електрики, кажуть у Держатомрегулювання

З даними за 26 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 610: окупанти перетворюють Авдіївку на Бахмут і не збираються зупиняти атаки

Про те, що відбувалося 27 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 611: окупанти загрузли під Авдіївкою, а Україна дедалі ближче до членства в ЄС

Інформацію за 28 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 612: окупанти зазнають нищівних втрат під Авдіївкою, але готують нові провокації