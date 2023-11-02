"Открою небольшую тайну": Данилов рассказал о подготовке Украины к зиме и обстрелам

От партнеров страна получает дополнительные средства ПВО

Украина готовится к тяжелой зиме и на данном этапе не все задачи в этом процессе до конца успешно выполнены. Однако в целом ситуация не критична.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Ми — Україна". По его словам, еще нерешенные задачи будут рассматривать в ближайшее время.

"К сожалению, есть не до конца выполненные задачи, я открою небольшую тайну, на ближайшем заседании Ставки этот вопрос снова будет на повестке дня. Будем помогать тем, кто не успевает или по разным причинам не может выполнить задачу. Но в целом ситуация не критична — подавляющая часть объектов находится под контролем. Мы получаем от наших партнеров дополнительные средства ПВО и будем думать, что Господь, как всегда, будет на нашей стороне и мы сможем справиться с этой проблемой", — сказал он.

Также Алексей Данилов объяснил, что передача Украине ПВО в аренду происходит по упрощенной процедуре. Такой способ, по его словам, гораздо быстрее, нежели полноценные поставки.

"У нас есть закупка ПВО за собственные средства, есть помощь от партнеров и есть юридические процедуры, когда мы на тот или иной период будем получать средства, необходимые для прохождения сложного периода. Имейте в виду, что, чтобы происходила передача, необходимы определенные процедуры. Передача в аренду – это упрощенная процедура, и политикам гораздо легче объяснять, что это не навсегда", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинской разведке рассказали, чего ждать от российских оккупантов этой зимой и какое оружие они могут использовать.