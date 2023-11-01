ЗСУ знищили командний пункт росіян: там міг бути топ-генерал рф

Росіяни оточили місце прильоту

Під час ракетного удару за Арабатською стрілкою ЗСУ змогли вразити штаб окупантів, де саме проходила нарада керівництва угруповання "Дніпро".

Зокрема про це повідомили активіст Сергій Стерненко, український telegram-канал "Оперативний ЗСУ" та російський ВЧК-ОГПУ. Повідомляється про те, що мінімум одного окупанта було ліквідовано, а ще дещо отримали тяжкі поранення.

Варто зазначити, що буквально минулого тижня військове керівництво країни-окупанта змінило командувача цього угруповання та призначило на цю посаду генерал-полковника михайла теплинського.

Чи знаходився генерал у штабі під час удару, поки не відомо, оскільки район влучення був оточений, а росіяни намагаються не допустити будь-якого витоку інформації. Тим часом пресцентр росіян готує нове повідомлення про перехоплення ще однієї ракети ATACMS.

Нагадаємо, що теплинський з липня перебував на посаді командувача всього окупаційного угрупування військ, яке залучено до війни в Україні, але потім його було переведено. У будь-якому разі ліквідація такого великого військового чиновника була б безперечним досягненням для українських військ.

До того ж британська розвідка називала теплинського "одним із небагатьох високопоставлених російських генералів, що користується широкою повагою серед пересічного складу".

Проте в ГУР кажуть, що його навички управління "допомогли" вивести з ладу більше половини елітних повітрянодесантних військ росії.