"Непоганий генерал": у ГУР посміялися над топовим російським воєначальником

Після зникнення з інфопростору вищий офіцер рф повернувся і заявив про намір сформувати нові полки

Російський генерал Михайло Теплинський, що проговорився про великі втрати рф на фронті, своїми "відмінними" управлінськими навичками буквально допоміг українським Силам оборони знищити й вивести з ладу більш ніж половину елітних повітряно-десантних військ росії. Зважаючи на цей факт, в Україні теплинського іронічно називають "непоганим генералом".

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"теплинського на росії вважають перспективним генералом. Є інформація про те, що він навіть претендує на місце начальника російського генштабу Герасімова", — сказав він.

За словами Скібіцького, управлінські навички теплинського на війні проти України дали можливість Силам безпеки та оборони нашої країни ліквідувати та вивести з ладу більш ніж половину елітних повітряно-десантних військ рф. Враховуючи такі показники, Україна також може погодитися, що це справді непоганий російський генерал.

"Так, він зник після того, як публічно виголосив чутливу для кремля інформацію про поранених російських десантників, а тепер знову з’явився — із заявою про намір сформувати нові полиці та дивізію. Подивимося, що з цього вийде у "перспективного" генерала", — підкреслив представник ГУР МО.

Крім теплинського з інфополя також зникли такі відомі російські особистості, як генерал армії сергій суровікін, генерал-полковник андрій юдін, а також генерал-лейтенант володимир ллексєєв — заступник начальника ГУ (ГРУ) генштабу ВС рф, що є однією з ключових фігур у роботі з Вагнером". Скібіцький зазначив, що з ними проводять роботу спецслужби.

"Можливо, вони ще з’являться на людях, а може, й ні", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні російський диктатор змінив начальника окупаційної армії в Україні. Ним став михайло теплинський. До цього він командував російськими ВДВ.