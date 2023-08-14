Отримав, що хотів: мольфар розкрив зраду суровікіна перед путіним

Імовірність, що він зрадив кривавого диктатора, є, і дуже висока

Після невдалої спроби бунту, проведеної євгеном пригожиним у росії, російський генерал сергій суровікін фактично зник з поля зору. Згідно з інформацією від російських ЗМІ, його затримали і посадили у в’язницю через передбачувані зв’язки з керівником приватної військової компанії "ЧВК Вагнера".

Про це заявив український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв, передають "Факти". За його словами, росгенерал надто багато на себе взяв.

"Ймовірність, що він зрадив путіна, є, і дуже висока. Він подумав, що вже має все, що хоче, і почав поводитися дуже вільно. Тому отримав те, що хотів. Але зрада була", — сказав Гордєєв.

Раніше мольфар зазначив, що "вагнерівці" замислювалися про ліквідацію лукашенка та захоплення влади в Білорусі. За його словами, такі ідеї та задуми вже з’являлися, проте їх здійснення досі є проблемним.

Також Макс Гордєєв розповідав, як складеться доля ставленика кремля на окупованій Херсонщині, колаборанта володимира сальдо. Йому лишилося недовго.