"Неплохой генерал": в ГУР посмеялись над топовым российским военачальником

После исчезновения из инфопространства высший офицер рф вернулся и заявил о намерении сформировать новые полки

Российский генерал михаил теплинский, проболтавшийся о больших потерях рф на фронте, своими "отменными" управленческими навыками буквально помог украинским Силам обороны уничтожить и вывести из строя больше половины элитных воздушно-десантных войск рф. Учитывая этот факт, в Украине теплинского иронично называют "неплохим генералом".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"теплинского на россии считают перспективным генералом. Есть информация о том, что он даже претендует на место начальника российского генштаба герасимова", — сказал он.

По словам Скибицкого управленческие навыки теплинского на войне против Украины дали возможность Силам безопасности и обороны нашей страны ликвидировать и вывести из строя больше половины элитных воздушно-десантных войск рф. Учитывая такие показатели, Украина также может согласиться, что это и вправду неплохой российский генерал.

"Да, он исчез после того, как публично произнес чувствительную для кремля информацию о раненых российских десантниках, а теперь снова появился – с заявлением о намерении сформировать новые полки и дивизию. Посмотрим, что из этого выйдет у "перспективного" генерала", — подчеркнул представитель ГУР МО.

Помимо теплинского из инфополя также исчезли такие известные российские личности, как генерал армии сергей суровикин, генерал-полковник андрей юдин, а также генерал-лейтенант владимир алексеев – заместитель начальника ГУ (ГРУ) генштаба ВС рф, являющийся одной из ключевых фигур в работе с "Вагнером". Скибицкий отметил, что с ними проводят работу спецслужбы.

"Может быть, они еще появятся на людях, а может быть, и нет", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле российский диктатор сменил начальника оккупационной армии в Украине. Им стал михаил теплинский. До этого он командовал российскими ВДВ.