Получил, что хотел: мольфар раскрыл предательство суровикина перед путиным

Вероятность, что он предал кровавого диктатора, есть, и очень высокая

После неудачной попытки бунта, проведенной евгением пригожиным в россии, российский генерал сергей суровикин фактически исчез из поля зрения. Согласно информации от российских СМИ, его задержали и посадили в тюрьму из-за предполагаемых связей с руководителем частной военной компании "ЧВК Вагнера".

Об этом заявил украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев, передают "Факты". По его словам, росгенерал слишком много на себя взял.

"Вероятность, что он предал путина, есть, и очень высокая. Он подумал, что уже имеет все, что хочет, и начал вести себя очень свободно. Поэтому получил то, что хотел. Но предательство было", — сказал Гордеев.

Ранее мольфар отметил, что "вагнеровцы" задумывались о ликвидации лукашенко и захвате власти в Беларуси. Согласно его словам, такие идеи и замыслы уже появлялись, однако их осуществление до сих пор представляется проблемным.

Также Макс Гордеев рассказывал, как сложится судьба ставленника кремля на оккупированной Херсонщине, коллаборанта владимира сальдо. Ему осталось недолго.