СБУ повідомила про підозру патріарху кирилу: у чому його звинувачують

Московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на керівника РПЦ володимира гундяєва (відомого як патріарх кирил), який сприяє збройній агресії росії та заперечує воєнні злочини окупантів. СБУ повідомила йому про підозру.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії. гундяєв одним із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України, повідомляє СБУ.

Зазначається, що для поширення пропаганди патріарх кирил масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території рф, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи кремля у вигляді онлайн-проповідей або своїх відеокоментарів.

"Зокрема, задокументовано, що в березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командувача росгвардії росії золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 р. на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, у якому гундяєв виправдовує окупацію сходу України", — навели факти у СБУ.

Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів росії, в яких підтримував агресивну політику кремля. Він також закликав вірян об’єднатись у війні проти України. Експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ.

гундяєву повідомили про підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

У Службі безпеки нагадали, що з початку повномасштабної агресії рф за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень стосовно представників УПЦ (МП). 16 із них — митрополити церкви.

Як розповідав "Телеграф", у росії в одному з монастирів виставили портрет патріарха кирила. Його зображено на тлі ікони "Свята Трійця" Андрія Рубльова. Богослов Андрій Кураєв вважає, що путінський патріарх "обожився" і прирівняв себе до лику святих, додавши свій портрет до святої Трійці за життя.

Зверніть увагу! Інтерв’ю Максима Остапенка Телеграфу: "Лавра служитиме народу України, а не буде монастирем ФСБ": директор заповідника "Києво-Печерська лавра", ч. І