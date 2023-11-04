СБУ сообщила о подозрении патриарху кириллу: в чем его обвиняют

Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства россии

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на руководителя РПЦ владимира гундяева (известного как патриарх кирилл), который способствует вооруженной агрессии россии и отрицает военные преступления оккупантов. СБУ сообщила ему о подозрении.

По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства россии. гундяев одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины, сообщает СБУ.

Отмечается, что для распространения пропаганды патриарх кирилл массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории россии, а также представителей УПЦ (МП) в Украине. Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы кремля в виде онлайн-проповедей или своих видеокомментариев.

"В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего росгвардией рф Золотова на войну против Украины. Также в конце февраля 2023 г. на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором гундяев оправдывает оккупацию востока Украины", — привели факты в СБУ.

Кроме того, патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов рф, в которых поддерживал агрессивную политику кремля. Он также призывал верующих объединиться в войне против Украины. Экспертиза подтвердила факты преступной деятельности патриарха РПЦ.

гундяеву сообщили о подозрении по следующим статьям:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

В Службе безопасности напомнили, что с начала полномасштабной агрессии рф по материалам СБУ начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП). 16 из них — митрополиты церкви.

Как рассказывал "Телеграф", в россии в одном из монастырей выставили портрет патриарха кирилла. Он изображен на фоне иконы "Святая Троица" Андрея Рублева. Богослов Андрей Кураев считает, что путинский патриарх "обожился" и приравнял себя к лику святых, добавив свой портрет к святой Троице при жизни.

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