"Переписал Библию, как путин конституцию": сеть поразил портрет патриарха кирилла на фоне Троицы (фото)

В РПЦ не видят ничего плохого в новой картине

В россии в одном из монастырей выставили портрет патриарха кирилла. Он изображен на фоне иконы "Святая Троица" Андрея Рублева.

Фото публикуют в сети. Богослов Андрей Кураев считает, что путинский патриарх "обожился" и прировнял себя к лику святых, добавив свой портрет к святой Троице при жизни.

Картину повесили в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилового монастыря в Москве.

"Понятно, что оригинал рублевской Троицы устарел и не нужен. А еще это джи-ар. Месседж входящим участникам "церковно-государственного партнерства": "если я допущен к такому столику (трапеза Троицы), то о моих подвязках в Кремле и базарить нечего!", — прокомментировал картину Кураев.

Известно, что картина была написана еще в 2012 году Игорем Бабайловым. В описании портрета на сайте художника сказано, что он выполнен "под патронажем совета федерации рф, русского дворянского общества в Америке и русской Православной Церкви Заграницей". Когда патриарх кирилл увидел картину то заявил, что это лучший портрет, который когда-либо был для него написан.

На портрет негативно отреагировали в сети. В частности, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что владимир гундяев (патриарх кирилл) причислил себя к лику святых при жизни. Следующими, по его мнению, должны появиться изображения путина, медведева, лаврова и шойгу.

"Они явно украсят мордорские стены кабинетов и окопы "второй армии" на передовой", — добавил советник главы МВД.

Российский публицист Александр Невзоров заявил, что в россии должны создать целую серию подобных "шедевров". Они, по мнению Невзорова, "укрепят веру и поднимут авторитет патриарха".

"Вероятно, пора опубликовать УЗИ девы Марии. Там видно, что в чреве девы не один младенец, а два! И в этом "втором младенце" легко узнается владимир гундяев. Он там очень маленький, но в отличии от голого иисуса — уже в погонах и с бородой", — резюмировал Невзоров.

Он также подал новые идеи для картин: "патриарх кирилл подает Ною шуруповерт", "помогает иисусу нести крест", "ассистирует при воскрешении Лазаря", "уговаривает Моисея воспользоваться навигатором" и т.д.

Негативно отреагировал на богохульство путинского патриарха и российский блогер, автор Telegram-канала "Сталингулаг" Александр Горбунов. Он опубликовал комментарий РЦП насчет портрета патриарха кирилла на фоне "Троицы".

"Только психически больной человек увидит что-то неправильное", – заявили в российской церкви.

Также в сети отметили, что путинский патриарх убрал гордыню из списка грехов, раз осмелился поместить себя на одном полотне со святыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что патриарх кирилл призвал россиян идти на войну против Украины. По его словам, не россия развязала войну, а "силы зла" напали на страну и нужно ее якобы защищать.