Пропагандистке симоньян грозят в рф уголовным делом за идею взорвать "ядерку" в Сибири, но у нее нашелся влиятельный защитник

В россии считают, что пропагандистка обязана извиниться перед жителями Сибири

На слова пропагандистки маргариты симоньян о том, что нужно ударить ядеркой по Сибири, отреагировали в Кремле и не только. В основном идеют пропагандистки не оценили, но рамзан кадыров решил вступиться за нее.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на заявления чиновников. На маргариту симоньян даже предложили завести уголовное дело.

Так, пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков напомнил, что россия пока что не выходила "из режима отказа от ядерных испытаний". По его словам, заявления одной из главных пропагандисток Кремля не всегда отражают официальное мнение.

"Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения. Давайте не забывать, что маргарита не работает в каких-то официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию", — сказал песков.

Помощник депутата Мосгордумы евгения ступина николай королев заявил, что направил в СК и МВД запрос с требованием проанализировать заявление маргариты симоньян и привлечь ее к ответственности. Помощник депутата считает, что ее высказывания нарушают законодательство россии.

Мэр Новосибирска анатолий локоть заявил, что последствия ядерного удара могут сказываться на экологии тысячи лет. А депутат Госдумы от Алтайского края мария прусакова записала обращение к симоньян и отметила, что сибиряки "глубоко оскорблены" ее высказыванием.

"Хочу напомнить вам, что именно благодаря сибирякам в том числе победил советский народ фашизм в Великой Отечественной войне. Поэтому вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне. И настоятельно вам рекомендую — в тех вопросах, в которых вы, как вы сами говорите, вы "баба-дура" и не разбираетесь, именно эти вопросы обсуждать на кухне, а не высказывать их в публичном пространстве", — сказала депутат.

В то же время глава Чечни рамзан кадыров решил вступиться за путинскую пропагандистку. В своем Telegram-канале он назвал маргариту симоньян "настоящи патриотом" и заявил, что она "не на столько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным оружием по своей же территории", ее просто не так поняли.

"Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий, исходя из множества причин и факторов, угрожающих государству. Это прекрасно знает и маргарита, и любой трезвомыслящий. В её контексте приведённое в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет", — сказал чеченский президент.

рамазан кадыров попросил не хайповать на заявлениях пропагандистки, а заниматься полезными делами и "внести ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пропагандист владимир соловьев призвал "утюжить" Николаев и Одессу. Ему не понравилось то, что порты Украины в этом регионе возобновили свою роботу.