По словам Макса Гордеева, россиянка "прошла" не одного депутата

Известный украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев рассказал, были ли у российской пропагандистки маргариты симоньян, которую недавно напугали секс-игрушкой, интимные связи с президентом россии владимиром путиным.

Астроэксперт утверждает, передает издание "Факты", что все возможно, но их взаимоотношения больше напоминают флирт. Но сам Гордеев уверен, что сама симоньян "прошла" не одного депутата, прежде чем добиться успеха в карьеры в стране-агрессорше.

"Здесь в большей мере флирт, чем реальные или сексуальные отношения. симоньян — та еще проститутка, поэтому в принципе, к своему так называемому трону во власти, она прошла не одного депутата. Есть вероятность сексуальных связей, но в плане каких-то отношений с путиным — нет", — сказал мольфар.

Ранее Макс Гордеев рассказал, как сложится судьба ставленника кремля на оккупированной Херсонщине, коллаборанта владимира сальдо. Также украинский экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, каким будет контрнаступление ВСУ в августе. Он заявил, что для украинских военных оно продолжится весьма успешно.