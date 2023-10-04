Пропагандистці симоньян погрожують у рф кримінальною справою за ідею підірвати "ядерку" в Сибіру, але в неї знайшовся впливовий захисник

У росії вважають, що пропагандистка має просити вибачення перед жителями Сибіру

На слова пропагандистки маргарити симоньян про те, що треба вдарити ядеркою по Сибіру, відреагували у Кремлі і не лише. В основному ідеють пропагандистки не оцінили, але рамзан кадиров вирішив заступитися за неї.

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на заяви чиновників. На маргариту симоньян навіть запропонували порушити кримінальну справу.

Так, прессекретар володимира путіна дмитро пєсков нагадав, що росія поки що не виходила "з режиму відмови від ядерних випробувань". За його словами, заяви однієї з головних пропагандисток Кремля не завжди відображають офіційну думку.

"Цього не було досі, тому я не думаю, що зараз можливі такі дискусії з офіційної точки зору. Не забуваймо, що маргарита не працює в якихось офіційних органах влади, тому її слова не завжди відображають офіційну позицію", — сказав пєсков.

Помічник депутата Мосміськдуми євгенія ступина микола корольов заявив, що направив до СК та МВС запит з вимогою проаналізувати заяву маргарити симоньян та притягнути її до відповідальності. Помічник депутата вважає, що її висловлювання порушують законодавство росії.

Мер Новосибірська анатолій лікоть заявив, що наслідки ядерного удару можуть позначатися на екології тисячі років. А депутат Держдуми від Алтайського краю марія прусакова записала звернення до симоньян і зазначила, що сибіряки "глибоко ображені" її висловлюванням.

"Хочу нагадати вам, що саме завдяки сибірякам у тому числі переміг радянський народ фашизм у Великій Вітчизняній війні. Тому ви як мінімум повинні вибачитись перед жителями всього Сибіру і особливо перед тими, хто і сьогодні протягом останніх кількох десятиліть страждає від наслідків випробувань на Семипалатинському полігоні.І наполегливо вам рекомендую — у тих питаннях, у яких ви, як ви самі кажете, ви "баба-дура" і не знаєтеся, саме ці питання обговорювати на кухні, а не висловлювати їх у публічному просторі", — сказала депутат.

Водночас глава Чечні рамзан кадиров вирішив заступитися за путінську пропагандистку. У своєму Telegram-каналі він назвав маргариту симоньян "справжнім патріотом" і заявив, що вона "не настільки дурна, щоб пропонувати вдарити ядерною зброєю по своїй же території", її просто не так зрозуміли.

"Будь-які подібні рішення приймає Верховний Головнокомандувач, виходячи з безлічі причин і факторів, що загрожують державі. Це чудово знає і маргарита, і будь-який тверезомислячий. У її контексті наведена як приклад дія означає, що навіть за такого несприятливого розвитку подій росія, порівняно з рештою світу, стратегічно не програє", — сказав чеченський президент.

рамазан кадиров попросив не хайпувати на заявах пропагандистки, а займатися корисними справами і "внести відчутний внесок у боротьбу проти НАТО і неонацизму".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пропагандист володимир соловйов закликав "утюжити" Миколаїв та Одесу. Йому не сподобалося те, що порти України в цьому регіоні відновили свою роботу.