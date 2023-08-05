"Та ще повія": мольфар розповів про секс путіна та пропагандистки симоньян

За словами Макса Гордєєва, росіянка "пройшла" не одного депутата

Відомий український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв розповів, чи були у російської пропагандистки маргарити симоньян, яку нещодавно налякали секс-іграшкою, інтимні зв’язки з президентом росії володимиром путіним.

Астроексперт стверджує, передає видання "Факти", що все можливо, але їхні взаємини більше нагадують флірт. Але сам Гордєєв упевнений, що сама симоньян "пройшла" не одного депутата, перш ніж досягти успіху в кар’єрі в країні-агресорці.

"Тут більшою мірою флірт, ніж реальні або сексуальні стосунки. симоньян – та ще повія, тому, в принципі, до свого так званого трону у владі вона пройшла не одного депутата. Є ймовірність сексуальних зв’язків, але в плані якихось стосунків із путіним – ні", – сказав мольфар.

Раніше Макс Гордєєв розповів, як складеться доля ставленика кремля на окупованій Херсонщині, колаборанта володимира сальдо. Також український екстрасенс Роман Шептицький розповів, яким буде контрнаступ ЗСУ у серпні. Він заявив, що для українських військових воно продовжиться успішно.