"Утюжить Николаев и Одессу": у пропагандистов началась истерика из-за возобновления работы черноморских портов

Очередная порция угроз посыпалась на украинцев со стороны пропагандистов кремля

В эфире пропагандистской передачи "Соловьев Live" у спикеров началась настоящая истерика из-за того, что три черноморских порта Украины возобновили свою роботу. Как известно, с 1 октября они начали активно принимать грузовые суда для экспорта зерна.

Информация об этом появилась в Телеграмм-канале Pravda Gerashchenko. Так, российский пропагандист владимир соловьев предложил "утюжить Николаев и Одессу" и "отправить в гости туда ФАБ — 1500" (авиационные бомбы — прим.ред.).

По мнению соловьева, только регулярными обстрелами Одессы и Николаева они смогут "предотвратить атаки на Крым". Гость же пропагандистской передачи и вовсе заявил, что "ликвидация черноморской инфраструктуры", а затем и взятие всего побережья является их стратегической задачей.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о том, что сразу восемь суден прошли за день по украинскому зерновому коридору. Так, временный зерновой коридор, который Украина организовала без участия россии, показал, что он не только функционирует, но и может пропускать такое же количество судов, как и во времена, когда москва гарантировала его безопасную работу.