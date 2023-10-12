"Переписав Біблію, як путін конституцію": мережу вразив портрет патріарха кирила на тлі Трійці (фото)

У РПЦ не бачать нічого поганого у новій картині

У росії в одному з монастирів виставили портрет патріарха Кирила. Його зображено на тлі ікони "Свята Трійця" Андрія Рубльова.

Фото публікують у мережі. Богослов Андрій Кураєв вважає, що путінський патріарх "обожнився" і прирівняв себе до лику святих, додавши свій портрет до святої Трійці за життя.

Картину повісили у Патріаршій та Синодальній резиденції Данилового монастиря у Москві.

"Зрозуміло, що оригінал рублівської Трійці застарів і не потрібен. А ще це джи-ар. Меседж вхідним учасникам "церковно-державного партнерства": "якщо я допущений до такого столика (трапеза Трійці), то про мої підв’язки у Кремлі і базарити нічого !", — прокоментував картину Кураєв.

Відомо, що картину було написано ще 2012 року Ігорем Бабайловим. В описі портрета на сайті художника сказано, що він виконаний "під патронажем ради федерації рф, російського дворянського товариства в Америці та Російської Православної Церкви Закордоном". Коли патріарх кирилл побачив картину, то заявив, що це найкращий портрет, який колись був для його написаний.

На портрет негативно відреагували у мережі. Зокрема, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що володимир гундяєв (патріарх кирилл) зарахував себе до лику святих за життя. Наступними, на його думку, мають з’явитися зображення путіна, медвєдєва, лаврова та шойгу.

"Вони явно прикрасять мордорські стіни кабінетів та окопи "другої армії" на передовій", — додав радник глави МВС.

Російський публіцист Олександр Невзоров заявив, що в росії мають створити цілу серію подібних "шедеврів". Вони, на думку Невзорова, "зміцнять віру та піднімуть авторитет патріарха".

"Ймовірно, настав час опублікувати УЗД діви Марії. Там видно, що в утробі діви не одне немовля, а два! І в цьому "другому немовляті" легко впізнається володимир гундяєв. Він там дуже маленький, але на відміну від голого Ісуса — вже в погонах і з бородою", — резюмував Невзоров.

Він також подав нові ідеї для картин: "патріарх кирило подає Ною шурупокрут", "допомагає Ісусу нести хрест", "асистує при воскресінні Лазаря", "умовляє Мойсея скористатися навігатором" і т.д.

Негативно відреагував на богохульство путінського патріарха та російський блогер, автор Telegram-каналу "Сталінгулаг" Олександр Горбунов. Він опублікував коментар РЦП щодо портрета патріарха кирила на тлі "Трійці".

"Лише психічно хвора людина побачить щось неправильне", – заявили у російській церкві.

Також у мережі зазначили, що путінський патріарх прибрав гординю зі списку гріхів, якщо наважився помістити себе на одному полотні зі святими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що патріарх кирилл закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, не росія розв’язала війну, а "сили зла" напали на країну і треба її нібито захищати.