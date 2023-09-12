Підготовка до масштабної мобілізації? Патріарх кирило звернувся до росіян

Кирило каже росіянам, щоб вони за путіна молилися

Глава РПЦ патріарх кирилл (у світі володимир гундяєв) закликав росіян йти на війну проти України. За словами путініста, сьогодні перед росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали "сили зла".

Так, виступаючи в Олександро-Невській лаврі в Санкт-Петербурзі, гундяєв заявив, що сьогодні росії необхідна мобілізація всіх сил, у тому числі військових, політичних та церковних. У зв’язку з цим він закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на "захист батьківщини" (тобто піти вбивати українців).

"Насамперед для того, щоб творити молитву за нашу владу, військо, але також за те, щоб бути там на передньому краї, як зараз наші чудові церковні священики полкові працюють і, на жаль, гинуть", — сказав глава РПЦ.

Також він закликав віруючих росіян молитися за путіна, кремль владу та російських окупантів.

Для довідки: Олександр Невський – російський князь, монах та святий РПЦ. Брав участь у битві на Ниві та Льодовому побоїщі. Російська пропаганда представляє його як "борця із Заходом та захисника". Його репутацією користувалися різні російські правителі у різні часи. У радянські часи, наприклад, наголошувалося на протистоянні німцям (особливо під час Великої Вітчизняної війни, коли був, по суті, відновлений дореволюційний Орден Олександра Невського) і католицтву (що часто символізувало те, що сьогодні назвали б "колективним Заходом"). У сучасній росії, зокрема, Олександр служить національним символом, що забезпечує наступність минулого нації з її сьогоденням. Як пише "Медуза" — уславлений воїн, який протистояв точно не "своїм" (ними, у певній перспективі, можуть виявитися і монголи, і татари), а однозначно "чужим" (шведам та німцям).

Слід зазначити, що саме на тлі заяви гундяєва з’явилася інформація про те, що росія планує нову хвилю масштабної мобілізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів, що росія щомісяця мобілізує на війну близько 20 і більше тисяч людей.