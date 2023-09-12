Подготовка к масштабной мобилизации? Патриарх кирилл обратился к россиянам

Кирилл говорит россиянам, чтобы они за путина молились

Глава РПЦ патриарх кирилл (в миру владимир гундяев) призвал россиян идти на войну против Украины. По словам путиниста, сегодня перед россией стоит задача выйти победительницей из той борьбы, которую против неё развязали "силы зла".

Так, выступая в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, гундяев заявил, что сегодня россии необходима мобилизация всех сил, в том числе военных, политических и церковных. В связи с этим он призвал последовать примеру полководца Александра Невского и встать на "защиту отечества" (т.е пойти убивать украинцев).

"В первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей, войско, но также за то, чтобы быть там на переднем крае, как сейчас наши замечательные церковные священники полковые трудятся и, к сожалению, погибают", — сказал глава РПЦ.

Также он призвал верующих россиян молиться за путина, кремль власть и российских оккупантов.

Для справки: Александр Невский — российский князь, монах и святой РПЦ. Участсвовал в битве на Ниве и Ледовом побоище. Российская пропаганда представляет его как "борца с Западом и защитника". Его репутацией пользовались различные российские правители в разные времена. В советское время, например, подчеркивалось противостояние немцам (особенно во время Великой Отечественной войны, когда был, по сути, восстановлен дореволюционный Орден Александра Невского) и католичеству (часто символизировавшему то, что сегодня назвали бы "коллективным Западом"). В современной россии, в частности, Александр служит национальном символом, обеспечивающим преемственность прошлого нации с ее настоящим. Как пишет "Медуза" — прославленный воин, противостоявший точно не "своим" (ими, в определенной перспективе, могут оказаться и монголы, и татары), а однозначно "чужим" (шведам и немцам).

Стоит отметить, что как раз на фоне заявления гундяева появилась информация о том, что рф планирует новую волну масштабной мобилизации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал, что россия каждый месяц мобилизует на войну порядка 20 и более тысяч человек.