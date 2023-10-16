"Вы страх потеряли? Не играйте с огнем": в россии истерика из-за пропажи крестов с денег

Священник РПЦ Павел Островский раскритиковал новый дизайн купюры

В россии с 16 октября ввели новую купюру номиналом в 1000 рублей. Однако ее дизайн возмутил россиян и в частности представителей Русской православной церкви.

Священник РПЦ Павел Островский в своем Telegram-канале высказался насчет обновленной купюры. Он посчитал новый дизайн унижением православных религиозных сооружений и нецелесообразным отражением мусульманской символики на банкноте.

"Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем", — написал он.

Обновленная банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне представлены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

"Если кто не понял, то это историческое здание дворцовой церкви, которое сейчас без креста, потому что не принадлежит Церкви. Но по факту все равно на купюре изображено здание церкви без креста", — добавил Островский.

Как отмечают в российских СМИ, теперь на банкноте изображена бывшая церковь, которая религиозного значения в настоящий момент не имеет.

Кроме того, в рф появилась и новая 5000-ая купюра, приуроченная Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Ранее она была посвящена Хабаровску.

Реакция сети

В комментариях под постом Островского россияне стали поддерживать его высказывания.

Также в других социальных сетях появилось множество комментариев по данному поводу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на временно оккупированных территориях Украины россияне ставят своих ставленников из РПЦ в религиозные общины УПЦ МП.