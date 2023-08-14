Средневековье уже тут: на российской военной выставке показали надувной храм РПЦ (фото)

Проект насмешил даже россиян

Российский сумрачный военный гений продолжает радовать публику новыми изобретениями в сфере передовых технологий и, похоже, готов окончательно вернуть россию в средние века.

Так на форуме "Армия 2023" представили надувной храм для военного духовенства в зоне проведения боевых действий.

"Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15", — рассказал российским пропагандистам иерей Борис Гришин.

Сам комплекс представляет собой надувную платку 4 на 4 метра и автомобиля для ее перевозки.

В машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места — для священника и для его помощника, который выполняет функции водителя и охранника.

Сама машина на фронт пока не попадала и является экспериментальным образцом.

Примечательно, что такой концепт вызвал насмешки даже у самих россиян.

Как сообщалось ранее, на вооружении российской армии были замечены снаряды из Северной Кореи. Согласно данным наблюдателей, речь идет о ракетах к РСЗО "Град".

Кроме того, у них также засветились минометные мины из Мьянмы.