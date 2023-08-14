Середньовіччя вже тут: на російській виставці показали надувний храм РПЦ (фото)

Проєкт насмішив навіть росіян

Російський сутінковий воєнний геній продовжує радувати публіку новими винаходами у сфері передових технологій і, схоже, готовий остаточно повернути росію у середні віки.

Так, на форумі "Армія 2023" представили надувний храм для військового духовенства в зоні проведення бойових дій.

"Розгорнув, швиденько надув, послужив, закрився і поїхав. Якщо з розрахунку дві людини (збирають) і всі ікони розвішати, до 10 хвилин можна її розгорнути, накачати. Складати трохи більше, хвилин 15", — розповів російським пропагандистам ієрей Борис Гришин.

Сам комплекс складається з надувного намету 4 на 4 метри і автомобіля для його перевезення.

У машині є холодильник, душ, умивальник, біотуалет, два спальних місця — для священика та його помічника, який виконує функції водія та охоронця.

Сама машина на фронт доки не потрапляла і є експериментальним зразком.

Примітно, що такий концепт викликав глузування навіть у самих росіян.

Як повідомлялося раніше, на озброєнні російської армії було помічено снаряди з Північної Кореї. За даними спостерігачів, йдеться про ракети до РСЗВ "Град".

Крім того, у них також засвітилися мінометні міни з М’янми.