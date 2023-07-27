Ще одна країна почала постачати росії зброю? На фронті помітили цікаві снаряди

Скільки снарядів здобули росіяни залишається невідомим

Росіяни, схоже, знайшли спосіб отримати снаряди для війни проти України з ще однієї країни.

Як повідомляє моніторинговий ресурс Ukraine Weapons Tracker у Twitter, йдеться про 120-мм мінометні осколково-фугасні снаряди 120ER, які, судячи з усього, були отримані від М’янми.

"Мінометні снаряди були ідентифіковані за характерними ознаками зброї з М’янми — спеціальним маркуванням хвостової частини, детонатором та метальними зарядами", — йдеться у повідомленні.

Спостерігачі зазначили, що росіяни намагалися зафарбувати маркування, щоб боєприпаси неможливо було впізнати, а тому у команди пішло кілька днів на те, щоб зрозуміти, яку зброю вони бачать на знімках.

Снаряди з М’янми

Варто зазначити, що після початку російського вторгнення в Україну керівництво М’янми офіційно стало на бік кремля, проте про постачання звідти зброї для російської армії за майже півтора року інформації не з’являлося.

Тому в цей час дуже складне завдання оцінити скільки снарядів було передано з М’янми та чи дійсно вони надійшли звідти, а не через треті країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що росія отримує військову допомогу з Китаю, які передає їй бронежилети, дрони та тепловізори. Крім того, є ймовірність того, що постачати зброю окупантам можуть із КНДР.