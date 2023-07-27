Укр

Еще одна страна начала поставлять россии оружие? На фронте заметили любопытные снаряды

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Снаряды из Мьянмы
Снаряды из Мьянмы

Сколько снарядов получили россияне остается неизвестным

Россияне похоже нашли способ получить снаряды для войны против Украины из еще одной страны.

Как сообщает мониторинговый ресурс Ukraine Weapons Tracker в Twitter, речь идет о 120-мм минометных осколочно-фугасных снарядах 120ER, которые судя по всему были получены от Мьянмы.

"Минометные снаряды были идентифицированы по характерным признакам оружия из Мьянмы — специальной маркировкой хвостовой части, детонатором и метательным зарядам", — говорится в сообщении.

Наблюдатели отметили, что россияне пытались закрасить маркировку, чтобы боеприпасы невозможно было опознать, а потому у команды ушло несколько дней, чтобы понять, какое оружие они видят на снимках.

Снаряды из Мьянмы
Снаряды из Мьянмы
Снаряды из Мьянмы
Снаряды из Мьянмы
Снаряды из Мьянмы
Снаряды из Мьянмы

Стоит отметить, что после начала российского вторжения в Украину руководство Мьянмы официально стало на сторону кремля, однако о поставках оттуда оружия для российской армии за прошедшие почти полтора года информации не появлялось.

Поэтому в настоящее время является весьма сложной задачей оценить сколько снарядов было передано из Мьянмы и действительно ли они поступили оттуда, а не через третьи страны.

Ранее СМИ сообщали, что россия получает военную помощь из Китая, которые передает ей бронежилеты, дроны и тепловизоры. Кроме того, есть вероятность того, что поставлять оружие оккупантам могут из КНДР.

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#Мьянма #Россия #Оружие