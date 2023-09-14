"Нет связей с РПЦ, говорили они": представитель УПЦ оскандалился в Италии (видео)

Служение было снято на видео

Несмотря на заявления о "разрыве связей с РПЦ" представители Украинской православной церкви (Московского патриархата) открыто проводят совместные мероприятия с путинской церковью. Например, так делает Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (в миру Маркевич Адам Иванович).

Это заметил украинский военный Анатолий "Штирлиц" Штефан. Он опубликовал соответствующи видеооподтверждения.

По его данным, митрополит Августин участвовал в служении с духовенством РПЦ в этой стране.

Также он присутствовал также на конференции, организованной местным приходом РПЦ.

Военный отметил, что приход РПЦ МП св. Амвросия Медиоланского в г. Милане и духовенство прихода принадлежит к Администрации РПЦ МП в Италии.

"Ай да лукавый Владыка. У нас нет связей с РПЦ МП, это все остальное, фейки и провокации…Браво Адам Иванович! Так ярко кормить го***м свою паству надо уметь и иметь невероятный талант", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер УПЦ Климент рассказал "Телеграфу" о "независимости" от РПЦ, судьбе Лавры и каре для коллаборантов.