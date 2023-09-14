"Немає зв'язків із РПЦ, говорили вони": представник УПЦ оскандалився в Італії (відео)

Служіння було знято на відео

Незважаючи на заяви про "розрив зв’язків із РПЦ ", представники Української православної церкви (Московського патріархату) відкрито проводять спільні заходи з путінською церквою. Наприклад, так робить Митрополит Білоцерківський та Богуславський Августин (у світі Маркевич Адам Іванович).

На цьому наголосив український військовий Анатолій "Штірліц" Штефан. Він опублікував відповідні відеопідтвердження.

За його даними, митрополит Августин брав участь у служінні з духовенством РПЦ у цій країні.

Також він був присутній на конференції, організованій місцевим приходом РПЦ.

Військовий зазначив, що парафія РПЦ МП св. Амвросія Медіоланського у м. Мілані та духовенство парафії належить до Адміністрації РПЦ МП в Італії.

"Ай та лукавий Владико. У нас немає зв’язків з РПЦ МП, це все інше, фейки та провокації... Браво Адам Іванович! Так яскраво годувати гі***м свою паству треба вміти і мати неймовірний талант", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спікер УПЦ Климент розповів "Телеграфу" про "незалежність" від РПЦ, долю Лаври та кару для колаборантів.