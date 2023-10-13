россия внедряет своих агентов через церковь на оккупированных землях: известны детали

россияне продолжают террор населения на оккупированных в Украине территориях. В частности, они начали ставить своих ставленников из РПЦ в религиозные общины УПЦ МП.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По данным ведомства, на временно контролируемых ними украинских территориях оккупанты намерено включают религиозные общины УПЦ МП в состав Русской православной церкви.

Кроме того, враг меняет священнослужителей, которые не хотят с ними сотрудничать. Вместо них назначают своих ставленников из РПЦ.

По информации Центра национального сопротивления, представителей РПЦ также ставят на должности в других церковных общинах на временно оккупированных территориях. Есть случаи, когда их назначают в захваченные храмы Православной Церкви Украины.

Так называемые "священники" из РПЦ ведут агентурную деятельность. В частности, они собирают данные о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях, чтобы передать их российским спецслужбам.

Особо острой в этом плане ситуация остается в Мариуполе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что законопроект о запрете религиозных организаций с руководящим центром в стране-агрессоре не принимают из-за того, что в парламенте остается немало сторонников УПЦ МП.