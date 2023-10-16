"Ви страх втратили? Не грайте з вогнем": у росії істерика через зникнення хрестів з грошей

Священик РПЦ Павло Островський розкритикував новий дизайн купюри

У Росії з 16 жовтня ввели нову купюру номіналом 1000 рублів. Однак її дизайн обурив росіян і, зокрема, представників Руської православної церкви.

Священник РПЦ Павло Островський у своєму Telegram-каналі висловився щодо оновленої купюри. Він вважав новий дизайн приниженням православних релігійних споруд та недоцільним відображенням мусульманської символіки на банкноті.

"Ви що там, товариші, зовсім страх втратили? На новій купюрі в 1000 рублів зображаєте мінарет із півмісяцем, а купол православного храму без хреста. Не грайте з вогнем", — написав він.

Оновлена банкнота присвячена Нижньому Новгороду та Приволзькому федеральному округу. На лицьовому боці зображено Микільську вежу Нижньогородського Кремля, а на зворотному боці представлено Музей історії державності татарського народу та Республіки Татарстан у Казані, вежу Сююмбіке на території Казанського Кремля, а також Музей археології та етнографії в Уфі.

"Якщо хтось не зрозумів, то це історична будівля палацової церкви, яка зараз без хреста, тому що не належить Церкві. Але за фактом все одно на купюрі зображена будівля церкви без хреста", — додав Островський.

Як зазначають у російських ЗМІ, тепер на банкноті зображено колишню церкву, яка релігійного значення зараз не має.

Крім того, в росії з’явилася і нова 5000-а купюра, присвячена Єкатеринбургу та Уральському федеральному округу. Раніше вона була присвячена Хабаровську.

Реакція мережі

У коментарях під постом Островського росіяни почали підтримувати його висловлювання.

Також в інших соціальних мережах з’явилося багато коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни ставлять своїх ставлеників із РПЦ до релігійних громад УПЦ МП.