росія впроваджує своїх агентів через церкву на окупованих землях: відомі деталі

росіяни продовжують терор населення на окупованих в Україні територіях. Зокрема, вони почали ставити своїх ставлеників із РПЦ до релігійних громад УПЦ МП.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними відомства, на тимчасово контрольованих ними українських територіях окупанти мають намір включати релігійні громади УПЦ МП до складу Російської православної церкви.

Крім того, ворог змінює священнослужителів, які не хочуть співпрацювати з ними. Натомість призначають своїх ставлеників із РПЦ.

За інформацією Центру національного спротиву, представників РПЦ також ставлять на посади в інших церковних громадах на тимчасово окупованих територіях. Існують випадки, коли їх призначають у захоплені храми Православної Церкви України.

Так звані "священики" із РПЦ ведуть агентурну діяльність. Зокрема, вони збирають дані про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів, щоб передати їх російським спецслужбам.

Особливо гострою у цьому плані ситуація залишається у Маріуполі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що законопроект про заборону релігійних організацій із керівним центром у країні-агресорі не ухвалюють через те, що в парламенті залишається чимало прихильників УПЦ МП.