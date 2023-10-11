Роль УПЦ МП в антиукраїнській діяльності в Ладижині. Громадськість обурена

Багатьох священнослужителів довелося перевіряти представникам СБУ

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) після широкомасштабного вторгнення рф в Україну стала предметом гострої полеміки. Особливо це стосується її діяльності в місті Ладижин, що знаходиться на Вінничині. Церква, яка підпорядковується Московському патріархату, зазнає критики за свою антиукраїнську позицію та підтримку російської агресії на сході України. Один із персонажів, що привертає увагу в цьому контексті, — настоятель Євген Воробйов.

УПЦ (МП) в Ладижині представлена Свято-Казанським Храмом, яким керує настоятель Євген Воробйов. Він народився 18 жовтня 1981 року в місті Суми та довгий час служив на Житомирщині. З 2019 року Євген Воробйов призначений настоятелем Храму на честь Казанської ікони Божої Матері у Тульчинській єпархії.

Українські військові та волонтери Ладижина обурюються антиукраїнською діяльністю УПЦ (МП) та, зокрема, Євгена Воробйова. Вони звернулися до громади міста з проханням припинити сприяння церкви в просуванні ворожих наративів та колабораційної пропаганди серед вірян. Волонтери стверджують, що настоятель не визнає війни Росії проти України та продовжує зберігати ідеологічну залежність від Москви.

Свято-Казанський храм у Ладижині

Офіційні заяви УПЦ (МП) в Ладижині та самого настоятеля Євгена Воробйова свідчать про їхню позицію щодо війни на сході України. Вони називають конфлікт "братовбивчим протистоянням" та "розбратом", уникнувши засудження російської агресії та втручання української території. Крім того, настоятель Євген Воробйов постійно згадує російського патріарха Кирила та інших церковників, які відомі своєю негативною позицією стосовно України.

Активісти та громадські діячі Ладижина вимагають заборонити діяльність УПЦ (МП) в місті, оскільки вона несе загрозу національній безпеці України. Вони закликають поважати законодавство та розглянути можливість перехід до Православної Церкви України на чолі з Митрополитом Єпіфанієм. Дану вимогу підтримали не лише військові та волонтери, але й значна кількість мешканців міста.

Митрополит УПЦ Онуфрій

Українська Православна Церква (УПЦ) на чолі з Митрополитом Єпіфанієм засуджує антиукраїнську діяльність УПЦ (МП) та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Вона закликає до об'єднання всіх православних віруючих України під єдиним канонічним приматом.

Антиукраїнська діяльність УПЦ-МП в Ладижині та інших регіонах України привертає увагу міжнародної спільноти. Країни-партнери та міжнародні організації висловлюють занепокоєння щодо впливу Росії на релігійні процеси та використання церкви як інструменту політичного впливу.

Нагадаємо, що жовтні 2022 року СБУ провела обшуки у священника Іонафана (Анатолій Єлецьких). Він — митрополит УПЦ (МП) Тульчинський і Брацлавський. Родом з воронезької області росії та є її громадянином. За доказами Служби безпеки, він поширював серед вірян пропагандистські листівки, в яких закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

Тульчинський митрополит Іонафан (Анатолій Єлецьких)

За це на початку листопада 2022 року, Іонафан отримав підозру за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). У січні 2023 році поплічника кремля позбавили громадянства України указом Президента України. А у серпні міський суд Вінниці визнав Іонафана винним у публічному виправданні російської агресії та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак митрополит не розгубився та як повідомляють в єпархії вже подав апеляцію на вирок.

Єлецьких під час обшуків

Отримав своє й архієпископ Ладижинський УПЦ (МП) Сергій (Сергій Аніцой), якому СБУ також вручило підозру у держзраді. За "проросійські" погляди в січні 2023 року Президент України призупинив його громадянство з можливістю подальшої депортації. Однак Аніцой з таким рішенням не погодився та подав судовий позов на Президента.

Позицію військових та волонтерів Ладижина підтримує Вінницька обласна Рада. Ще у квітні депутати майже одноголосно ухвалили рішення, яким розірвали договори оренди з УПЦ (МП) та закликали територіальні громади Вінниччини зробити так само.

Однак жодних зустрічних кроків чи хоча б обґрунтованої позиції у цьому питанні з боку Ладижинської міської ради мешканці не дочекалися. У місті продовжують вільно працювати п'ять релігійних представництв країни агресора. Вони як і раніше пропагують ворожі наративи, спонсорують вбивства наших людей та відмовляються відспівувати загиблих воїнів.

"До тих пір, поки парафіяни чотирьох в місті церков та монастиря будуть молитися в російських церквах, – говорить ладижинка Тетяна Тарасюк, — війна в Україні не закінчиться".