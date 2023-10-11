Роль УПЦ МП в антиукраинской деятельности в Ладыжине. Общественность возмущена

Многих священнослужителей пришлось проверять представителям СБУ

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) после широкомасштабного вторжения России в Украину стала предметом острой полемики. Особенно это касается ее деятельности в городе Ладыжине, что находится на Винничине. Церковь, которая подчиняется Московскому патриархату, подвергается критике за свою антиукраинскую позицию и поддержку российской агрессии на востоке Украины. Один из персонажей, привлекающий внимание в этом контексте, – настоятель Евгений Воробьев.

УПЦ (МП) в Ладыжине представлена Свято-Казанским Храмом, которым руководит настоятель Евгений Воробьев. Он родился 18 октября 1981 в городе Сумы и долгое время служил на Житомирщине. С 2019 года Евгений Воробьев назначен настоятелем Храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Тульчинской епархии.

Украинские военные и волонтеры Ладыжина возмущаются антиукраинской деятельностью УПЦ (МП) и, в частности, Евгения Воробьева. Они обратились к общине города с просьбой прекратить содействие церкви в продвижении вражеских нарративов и коллаборационной пропаганды среди верующих. Волонтеры утверждают, что настоятель не признает войну РФ против Украины и продолжает сохранять идеологическую зависимость от Москвы.

Свято-Казанский храм в Ладыжине

Официальные заявления УПЦ (МП) в Ладыжине и самого настоятеля Евгения Воробьева свидетельствуют об их позиции о войне на востоке Украины. Они называют конфликт "братоубийственным противостоянием" и "раздором", избежав осуждения российской агрессии и вторжения на украинскую территорию. Кроме того, настоятель Евгений Воробьев постоянно упоминает российского патриарха Кирилла и других церковников, известных своей негативной позицией по отношению к Украине.

Активисты и общественные деятели Ладыжина требуют запретить деятельность УПЦ (МП) в городе, поскольку она представляет угрозу национальной безопасности Украины. Они призывают уважать законодательство и рассмотреть возможность перехода к Православной Церкви во главе с Митрополитом Епифанием. Это требование поддержали не только военные и волонтеры, но и значительное количество жителей города.

Митрополит УПЦ Онуфрий

Украинская Православная Церковь во главе с Митрополитом Епифанием осуждает антиукраинскую деятельность УПЦ (МП) и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она призывает к объединению всех православных верующих Украины под единым каноническим приматом.

Антиукраинская деятельность УПЦ (МП) в Ладыжине и других регионах Украины привлекает международное сообщество. Страны-партнеры и международные организации выражают обеспокоенность влиянием России на религиозные процессы и использование церкви как инструмента политического влияния.

Напомним, что в октябре 2022 года СБУ провела обыски у священника Ионафана (Анатолий Елецких). Он – митрополит УПЦ (МП) Тульчинский и Брацлавский. Родом из воронежской области России и является ее гражданином. По доказательствам Службы безопасности он распространял среди верующих пропагандистские листовки, в которых призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Тульчинский митрополит Ионафан (Анатолий Елецких)

За это в начале ноября 2022 года Ионафан получил подозрение по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В январе 2023 года приспешник кремля был лишен гражданства Украины указом Президента Украины. А в августе городской суд Винницы признал Ионафана виновным в публичном оправдании российской агрессии и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако митрополит не растерялся и, как сообщают в епархии, уже подал апелляцию на приговор.

Елецких во время обысков

Получил свое и архиепископ Ладыжинский УПЦ (МП) Сергей (Сергей Аницой), которому СБУ также вручило подозрение в госизмене. За пророссийские взгляды в январе 2023 года Президент Украины приостановил его гражданство с возможностью дальнейшей депортации. Однако Аницой с таким решением не согласился и подал судебный иск на Президента.

Позицию военных и волонтеров Ладыжина поддерживает Винницкий областной совет. Еще в апреле депутаты почти единогласно приняли решение, которым расторгли договоры аренды с УПЦ (МП) и призвали территориальные общины Винницкой области сделать так же.

Однако никаких встречных шагов или хотя бы обоснованной позиции по этому вопросу со стороны Ладыжинского городского совета жители не дождались. В городе продолжают работать пять религиозных представительств страны агрессора. Они по-прежнему пропагандируют вражеские нарративы, спонсируют убийства наших людей и отказываются петь погибших воинов.

"До тех пор, пока прихожане четырех в городе церквей и монастыря будут молиться в российских церквях, – говорит ладыжинка Татьяна Тарасюк, – война в Украине не закончится".