Сховались в тіні, але нікуди не ділися: архієрей ПЦУ розповів про прибічників Московського патріархату у Раді

За словами архієрея ПЦУ, у владі безліч прибічників УПЦ МП

Законопроект №8371 про заборону релігійних організацій з керівним центром в країні-агресорі, який ще з січня лежить у Верховній Раді, не приймають через те, що в парламенті залишається чимало прибічників УПЦ МП.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив архієрей ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря).

За словами клірика ПЦУ, після широкомасштабного вторгнення, публічної підтримки УПЦ МП у владі поменшало, однак це не означає, що її немає у непублічному полі.

"Не секрет, всі, хто цікавився церковним життям, державно-церковними відносинами, знають, яка величезна кількість прибічників Московського патріархату у владних сферах. Частина їх втекла, як Новинський, частину обміняли, як, наприклад, Медведчука, когось відкрито виявили як російську агентуру, того ж Деркача. Але чимало тих, хто був у минулому прибічником Московського патріархату, так ними і залишилися й нікуди не ділися", — підкреслив Євстратій Зоря.

Більш того, прихильники Московського патріархату залишаються і в Раді, від якої і залежить, чи заборонять в Україні релігійні організації, пов’язані з москвою.

"В парламенті дійсно є ті, хто продовжує підтримувати Московський патріархат публічно, чи не публічно. Мені важко повірити в те, що парламент, який в нинішніх умовах працює і голосує, раптом виявляє таку несвідомість і нерозуміння", — резюмував архієрей ПЦУ.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни з росією за матеріалами правоохоронців розпочато 68 кримінальних проваджень стосовно представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви.

Першу частину інтерв’ю з Євстратієм (Зорею) читайте в понеділок, 9 жовтня, вранці.