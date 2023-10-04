СБУ проти колаборантів УПЦ МП: стало відомо, скільки священиків вже попались на злочинах

Рахунок пішов на десятки справ

Служба безпеки України продовжує системну боротьбу з підривною діяльністю російських спецслужб та криміналітету у релігійному середовищі України. У спецслужбі назвали кількість священиків УПЦ МП, які попались на цьому.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. За її даними, з початку повномасштабної війни з росією за матеріалами правоохоронців розпочато вже 68 кримінальних проваджень стосовно представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви.

Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. 18 виробництв із публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та розповсюдження дитячої порнографії.

26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) вже висунули підозри. 19 зловмисників одержали судові вироки.

"Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у рашистів.

Зокрема, мова йде про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року "здавав" російським окупантам учасників руху опору на території громади. За "наводкою" колаборанта в рясі загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у застінках російських катівень. Завдяки доказовій базі СБУ суд призначив йому 12 років тюрми. У подальшому його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників.

Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для "обрання" керівництва місцевої окупаційної адміністрації. За матеріалами СБУ, він отримав 7 років позбавлення волі, а потім його обміняли на українських захисників, які потрапили в полон рашистів", — зазначається в повідомленні.

Крім того, до 5 років в’язниці засуджено керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області. Зловмисник пропагував збройну агресію росії серед парафіян та виправдовував тимчасову окупацію частини території України.

19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та розповсюджували прокремлівські наративи про війну в Україні, припинено громадянство. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також із тимчасово окупованого Криму.

Понад 177 клірикам рпц, зокрема колишньому митрополиту Роменському та Буринському УПЦ (МП) у Сумській області, заборонили в’їзд до України.

"За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни". — пише СБУ та зазначає, що діє виключно в межах Конституції України та чинного законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання та світогляду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що священник УПЦ МП на Закарпатті виявився рашистом-комуністом.