Священник УПЦ МП на Закарпатті виявився рашистом-комуністом: що знайшли у нього вдома (фото)

Докази були знайдені прямо вдома у батюшки

На Закарпатті судитимуть священика УПЦ МП, якого підозрюють у пропаганді комунізму та підтримці армії росії. Правоохоронці вже зібрали докази та передали справу до суду.

Так, за даними поліцейських, настоятель місцевого храму, використовуючи соцмережі, розповсюджував картинки з комуністичною символікою та спонукав свою чималу аудиторію до підтримки впровадження в Україні тоталітарного режиму. Крім того, фігурант явно виправдовував агресію російських загарбників проти українського народу та підтримував країну-агресора.

Докази цього правоохоронці виявили під час обшуків за місцем проживання та богослужіння священника.

"Вдома та в храмі слідчі знайшли брошури та книги російських авторів, які виправдовують збройну агресію росії проти України та заохочують ідею насильницького захоплення території інших держав, серед яких і Україна. Серед знайденої поліграфічної продукції виявлено також роздруківки з піснями, що прославляють здобутки російських загарбників, а також публікації молитов зі згадками патріарха рпц кирила гундяєва, який дає благословення російським військовим на убивства українців", — йдеться у повідомленні.

Тепер любителю "руського міра" загрожує реальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Справу вже передали до суду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що священник УПЦ МП у Херсоні торгував російською зброєю.