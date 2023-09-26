Смертоносний батюшка: священик УПЦ МП у Херсоні торгував російською зброєю

Йому загрожує до 7 років за ґратами

Служба безпеки затримала настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) Херсонської області. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських окупантів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі СБУ. Клірик зберігав ворожі арсенали у двох схованках. Одну із них було обладнано прямо на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні.

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому" при спробі продати два переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла" з комплектуючими. Він також пропонував окрім них придбати ще й боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. За цей "товар" він хотів 115 тисяч гривень. Своїх клієнтів священик знаходив через власні зв’язки, зокрема й у кримінальних колах.

Під час огляду схованки на території будівництва нового храму в Херсоні було вилучено 5 пострілів та 2 порохові заряди для гранатометів. Друга схованка була обладнана в підвалі дев’ятиповерхового будинку.

Там священик зберігав:

кулемет та автомат Калашнікова з комплектуючими;

3 бойові гранати Ф-1;

майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину священика буде доведено в суді, він може потрапити до в’язниці на сім років. Всі вилучені зброя та боєприпаси направлені на експертизу, а надалі будуть передані на потреби ЗСУ.

Як раніше розповідав "Телеграф", СБУ на Закарпатті викрила кума дружини віктора медведчука оксани Марченко на пропаганді комуністичного режиму. Чоловік був місцевим священиком УПЦ МП.