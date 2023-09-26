"Слуги" ніяк не можуть заборонити УПЦ МП: ЗМІ назвали головних саботажників

Закон мали прийняти ще навесні

В Україні, незважаючи на рішення Зеленського, вже протягом півроку не можуть заборонити УПЦ МП. Відповідний законопрокет, за прогнозом Стефанчука, мали прийняти ще навесні, але на вулиці вже кінець вересня, а зрушень по цьому питанню досі немає. Виною тому, зокрема, деякі "слуги", які, не дивлячись навіть на монобільшість, не можуть зійтися в єдиній думці.

Про це пише шеф-редактор LB Соня Кошкіна. Вона зазначає, що у фракції зібралося "багато любителів "руського міру", "істинно віруючих" і навіть дияконів Московського патріархату". Серед них:

Артем Культенко – вихованець Київської духовної семінарії УПЦ МП;

Павло Халімон — активний правовірний УПЦ МП, який, як зазначає Кошкіна, прославився покупкою елітного особняка на Печерську під час великої війни;

Максим Бужанський — "Бо ПЦУ вважає проектом Порошенка. На жаль. Так, це – повна маячня, але дехто в це вірить і досить активно такий наратив просуває";

(На прохання самого Бужанського уточнюємо, що він є юдеєм. При публікації цього матеріалу даний факт був опущений, оскільки редакція вважає його не таким важливим в даному тексті).

Павло Фролов — Кошкіна аргументувала його позицію "упоротістю";

Микола Гунько — "Використовує ситуацію для дрібної помсти";

Артем Дмитрук був активним парафіянином УПЦ МП. "У тому числі релігійними переконаннями він свого часу пояснював відмову вакцинуватися проти ковіду (таких, як він, у ВР було троє – ще Ліза Богуцька та Юрій Камельчук). Дмитрук давав інтерв’ю Анатолію Шарію, причому і про події 2 травня 2014 року в Одесі, та про своє розчарування в СН";

Андрій Холодов — "Парадоксально, але на ситуацію з профільним законом впливає колишній нардеп від "Слуги", фігурант корупційних скандалів, який тісно пов’язаний з Віктором Медведчуком. Виїхав з України на початку 2023-го, його позбавили статусу депутата влітку, але досі має важелі на окремих представників фракції".

Зазначається, що деякі "слуги" підозрюють у "саботажі" Арахамію та Мотовиловця. Один з анонімних співрозмовників Кошкіної заявив: "Я не бачу від них справжньої активності. Коли вони дійсно хочуть, то поводять себе зовсім по-іншому. У Мотивиловця як про це не спитаєш, він одразу кричить: "Хай з московськими попами СБУ розбирається! До чого тут ми?" Але ж СБУ свою роботу робить". Дехто з наших підозрює його у свідомому саботажі. Я особисто так не думаю, але виглядає справді дивно. Давід сам по собі секулярний, але видно, що в релігійні справи – як він це називає – лізти не хоче",

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що речник Ради Стефанчук пояснив чому парламент досі не може заборонити УПЦ МП.