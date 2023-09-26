"Слуги" никак не могут запретить УПЦ МП: СМИ назвали главных саботажников

Закон должны были принять еще весной

В Украине несмотря на решение Зеленского уже на протяжении полугода не могут запретить УПЦ МП. Соответствующий законопрокет, по прогнозу Стефанчука, должны были принять еще весной, но на улице уже конец сентября, а подвижек по данному вопросу все нет. Виной тому, в частности, некоторы "слуги", которые не смотря даже на монобольшинество не могут сойтись в едином мнении.

Об этом пишет шеф-редактор LB Соня Кошкина. Она отмечает, что во фракции собралось "много любителей "русского мира", "истинно верующих" и даже дьяконов Московского патриархата". Среди них:

Артем Культенко — воспитанник Киевской духовной семинарии УПЦ МП;

Павел Халимон — активний правоверный УПЦ МП, который, как отмечает Кошкина, прославился покупкой элитного особняка на Печерске во время большой войны;

Максим Бужанский — "Потому что считает ПЦУ проектом Порошенко. К несчастью. Да, это – полный бред, но кое-кто в это верит и достаточно активно такой нарратив продвигает";

(По просьбе самого Бужанского уточняем, что он является иудеем. При публикации этого материала данный факт был опущен, поскольку редакция считает его не столь важным в данном тексте).

Павел Фролов — Кошкина аргументировала его позицию "упоротостью";

Николай Гунько — "Использует ситуацию для мелкой мести";

Артем Дмитрук — был активным прихожанином УПЦ МП. "В том числе религиозными убеждениями он в свое время объяснял отказ вакцинироваться против ковида (таких, как он, в ВР было трое – еще Лиза Богуцкая и Юрий Камельчук). Дмитрук давал интервью Анатолию Шарию, причем и о событиях 2 мая 2014 в Одессе, и о своем разочаровании в СН";

Андрей Холодов — "Парадоксально, но на ситуацию с профильным законом влияет бывший нардеп от "Слуги", фигурант коррупционных скандалов, тесно связанный с Виктором Медведчуком. Выехал из Украины в начале 2023-го, его лишили статуса депутата летом, но до сих пор имеет рычаги на отдельных представителей фракции".

Отмечается, что некоторые "слуги" подозревают в "саботаже" и Арахамию и Мотовиловца. Один из анонимных собеседников Кошкиной заявил: "Я не вижу от них настоящей активности. Когда они действительно хотят, то ведут себя совсем по-другому. У Мотивиловца как об этом не спросишь, он сразу кричит: "Пусть с московскими попами СБУ разбирается! К чему здесь мы? Но ведь СБУ свою работу делает". Некоторые из наших подозревают его в сознательном саботаже. Я лично так не думаю, но выглядит действительно странно. Давид сам по себе секулярный, но видно, что в религиозные дела – как он это называет – лезть не хочет",

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер Рады Стефанчук объяснил почему парламент до сих пор не может запретить УПЦ МП.