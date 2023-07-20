Стала відома доля дівчат, яких роками ґвалтував отець-священик із УПЦ МП

Розпусні дії батько здійснював тривалий період часу

Лівобережна окружна прокуратура Дніпра передала до суду справу про священика УПЦ МП, який розбещував своїх дочок. Крім того, колишній настоятель місцевого храму створював дитячу порнографію за участю дівчаток.

Про це повідомляє Дніпровська обласна прокуратура. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Священика було затримано ще 6 квітня і відтоді перебуває під вартою. Сьогодні, 20 липня, прокурори направили до суду обвинувальний акт проти нього за фактами розбещення малолітніх дітей та виготовлення, зберігання дитячої порнографії без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1).

Слідчі з’ясували, що дружина священика померла, після чого він залишився жити із двома доньками, яким на той момент було 12 та 13 років. Протягом кількох років він чинив розпусні дії щодо дівчаток, а з однією з них він знімав і зберігав фото та відео порнографічного характеру.

Дівчаток вилучили з небезпечного середовища та тимчасово влаштували у сім’ю хрещеної матері. За скоєне колишньому настоятелю храму УПЦ московського патріархату загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ викрила клірика УПЦ МП, який виявився любителем не лише путіна, але Гітлера та Леніна. У його помешканні знайшли портрет Гітлера, а також нацистську літературу та символіку.