Стала известна судьба девочек, которых годами насиловал отец-священник из УПЦ МП

Развратные действия отец совершал длительный период времени

Левобережная окружная прокуратура Днепра передала в суд дело о священнике УПЦ МП, который развращал своих дочерей. Помимо этого, бывший настоятель местного храма создавал детскую порнографию с участием девочек.

Об этом сообщает Днепровская областная прокуратура. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Священник был задержан еще 6 апреля и с этого момента находится под стражей. Сегодня, 20 июля, прокуроры направили в суд обвинительный акт против него по фактам развращения малолетних детей и изготовления, хранения детской порнографии без цели сбыта (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1).

Следователи выяснили, что жена священника умерла, после чего он остался жить с двумя дочками, которым на тот момент было 12 и 13 лет. На протяжении нескольких лет он совершал развратные действия в отношении девочек, а с одной из них он снимал и хранил фото и видео порнографического характера.

Девочек изъяли из опасной среды и временно устроили в семью крестной матери. За содеянное, бывшему настоятелю храма УПЦ московского патриархата грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, который оказался любителем не только путина, но Гитлера и Ленина. В его жилье нашли портрет Гитлера, а также нацистскую литературу и символику.