Спрятались в тени, но никуда не делись: архиерей ПЦУ рассказал о приверженцах Московского патриархата в Раде

По словам архиерея ПЦУ, во власти множество сторонников УПЦ МП

Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций с руководящим центром в стране-агрессоре, который еще с января лежит в Верховной Раде, не принимают из-за того, что в парламенте остается немало сторонников УПЦ МП.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал архиерей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря).

По словам клирика ПЦУ, после широкомасштабного вторжения публичной поддержки УПЦ МП во власти стало меньше, однако это не означает, что ее нет в непубличном поле.

"Не секрет, все, кто интересовался церковной жизнью, государственно-церковными отношениями, знают, какое огромное количество сторонников Московского патриархата во властных сферах. Часть их сбежала, как Новинский, часть обменяли, как, например, Медведчука, кого-то открыто обнаружили как российскую агентуру, того же Деркача. Но многие, кто был в прошлом сторонником Московского патриархата, так ими и остались и никуда не делись", — подчеркнул Евстратий Зоря.

Более того, сторонники Московского патриархата остаются и в Раде, от которой и зависит, запретят ли в Украине религиозные организации, связанные с москвой.

"В парламенте действительно есть те, кто продолжает поддерживать Московский патриархат публично или не публично. Мне трудно поверить в то, что парламент, который в нынешних условиях работает и голосует, вдруг проявляет такое непонимание", — резюмировал архиерей ПЦУ.

Напомним, что с начала полномасштабной войны с россией по материалам правоохранителей начаты 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, из которых 14 – митрополиты церкви.

Первую часть интервью с Евстратием (Зорей) читайте в понедельник, 9 октября, утром.