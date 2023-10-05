Проводил службы с россиянами, а затем надел пиксель: митрополит УПЦ МП попал в новый скандал

Службу безопасности Украины призвали обратить внимание

Митрополит Белоцерковский и Богуславский Украинской православной церкви (Московского патриархата) Августин, недавно участвовавший в служении с духовенством РПЦ в Италии, снова привлек внимание активистов неоднозначным поступком. На этот раз он был замечен в форме Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил блоггер и военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Он также опубликовал фото, на котором митрополит Августин (в мире Маркевич Адам Иванович), одетый в форму ВСУ, управляет автомобилем.

Митрополит Августин за рулем

"Кто пустил его к воинам? Почему это московитое одело военный пиксель? Гоните его вместе с его прихвостнями", — написал Штефан.

Он также призвал Службу безопасности Украины обратить внимание на действия митрополита. "Служба безопасности Украины, может, наконец, остановите это шоу Адама Ивановича", — написал Штефан.

Напомним, в Службе безопасности Украины назвали количество священников УПЦ МП, попавшихся на разных преступлениях. Среди разоблаченного – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. 18 производств по публичной агитации в религиозную ненависть, а также продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.