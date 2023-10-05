Проводив служби з росіянами, а потім одягнув піксель: митрополит УПЦ МП потрапив у новий скандал

Службу безпеки України закликали звернути увагу

Митрополит Білоцерківський та Богуславський Української православної церкви (Московського патріархату) Августин, який нещодавно брав участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії, знову привернув увагу активістів неоднозначним вчинком. Цього разу його було помічено у формі Збройних сил України.

Про це повідомив блогер та військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц". Він також опублікував фото, на якому митрополит Августин (у світі Маркевич Адам Іванович), одягнений в однострій ЗСУ, керує автомобілем.

Митрополит Августин за кермом

"Хто пустив його до воїнів? Чому це московите одягло військовий піксель? Гоніть його разом з його прихвоснями", — написав Штефан.

Він також закликав Службу безпеки України звернути увагу на дії митрополита. "Служба безпеки України, може, нарешті, зупините це шоу Адама Івановича", — написав Штефан.

Нагадаємо, у Службі безпеки України назвали кількість священиків УПЦ МП, які попались на різних злочинах. Серед викритого – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. 18 виробництв із публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та розповсюдження дитячої порнографії.