Проводив служби з росіянами, а потім одягнув піксель: митрополит УПЦ МП потрапив у новий скандал
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Службу безпеки України закликали звернути увагу
Митрополит Білоцерківський та Богуславський Української православної церкви (Московського патріархату) Августин, який нещодавно брав участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії, знову привернув увагу активістів неоднозначним вчинком. Цього разу його було помічено у формі Збройних сил України.
Про це повідомив блогер та військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц". Він також опублікував фото, на якому митрополит Августин (у світі Маркевич Адам Іванович), одягнений в однострій ЗСУ, керує автомобілем.
"Хто пустив його до воїнів? Чому це московите одягло військовий піксель? Гоніть його разом з його прихвоснями", — написав Штефан.
Він також закликав Службу безпеки України звернути увагу на дії митрополита. "Служба безпеки України, може, нарешті, зупините це шоу Адама Івановича", — написав Штефан.
Нагадаємо, у Службі безпеки України назвали кількість священиків УПЦ МП, які попались на різних злочинах. Серед викритого – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. 18 виробництв із публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та розповсюдження дитячої порнографії.