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Проводив служби з росіянами, а потім одягнув піксель: митрополит УПЦ МП потрапив у новий скандал

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Митрополит Августин Новина оновлена 05 жовтня 2023, 12:43
Митрополит Августин. Фото Центр інформації УПЦ

Службу безпеки України закликали звернути увагу

Митрополит Білоцерківський та Богуславський Української православної церкви (Московського патріархату) Августин, який нещодавно брав участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії, знову привернув увагу активістів неоднозначним вчинком. Цього разу його було помічено у формі Збройних сил України.

Про це повідомив блогер та військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц". Він також опублікував фото, на якому митрополит Августин (у світі Маркевич Адам Іванович), одягнений в однострій ЗСУ, керує автомобілем.

Митрополит Августин за кермом

"Хто пустив його до воїнів? Чому це московите одягло військовий піксель? Гоніть його разом з його прихвоснями", — написав Штефан.

Він також закликав Службу безпеки України звернути увагу на дії митрополита. "Служба безпеки України, може, нарешті, зупините це шоу Адама Івановича", — написав Штефан.

Нагадаємо, у Службі безпеки України назвали кількість священиків УПЦ МП, які попались на різних злочинах. Серед викритого – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. 18 виробництв із публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та розповсюдження дитячої порнографії.

Теги:
#СБУ #УПЦ МП #Штірліц