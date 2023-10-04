СБУ против коллаборантов УПЦ МП: стало известно, сколько священников уже попались на преступлениях

Счет пошел на десятки дел

Служба безопасности Украины продолжает системную борьбу с подрывной деятельностью российских спецслужб и криминалитета в религиозной среде Украины. В спецслужбе назвали число священников УПЦ МП, которые попались на этом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По её данным, с начала полномасштабной войны с россией по материалам правоохранителей начато уже 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 14 – митрополиты церкви.

Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.

26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) уже предъявили подозрения. 19 злоумышленников получили судебные приговоры.

"Благодаря этому двух осужденных клириков-коллаборантов удалось обменять на находившихся в плену у рашистов украинских воинов

В частности, речь идет о настоятеле Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП), который в апреле 2022 года "сдавал" российским оккупантам участников сопротивления на территории общины. По "наводке" коллаборанта в рясе захватчики похищали потерпевших и заточили их в застенках российских пыточных. Благодаря доказательной базе СБУ суд назначил ему 12 лет тюрьмы. В дальнейшем его вместе с пленными российскими военными удалось обменять на 63 украинских защитников.

Также сотрудники СБУ задержали клирика Горловской епархии УПЦ (МП), который после захвата Лимана организовал собрание жителей общины для избрания руководства местной оккупационной администрации.По материалам СБУ он получил 7 лет лишения свободы, а затем его обменяли на украинских защитников, попавших в плен рашистов", — отмечается в сообщении.

Кроме того, к 5 годам тюрьмы приговорен управляющий Тульчинской епархией УПЦ (МП) в Винницкой области. Злоумышленник пропагандировал вооруженную агрессию россии среди прихожан и оправдывал временную оккупацию части территории Украины.

19 представителям УПЦ (МП), имеющим российские паспорта и распространявших прокремлевские нарративы о войне в Украине, остановлено гражданство. Среди них – митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма.

Более 177 клирикам рпц, в том числе бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ (МП) в Сумской области, запретили въезд в Украину.

"По разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры по установлению всех лиц, причастных к подрывной деятельности в религиозной среде Украины в условиях войны". — пишет СБУ и отмечает, что действует исключительно в пределах Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения.

Напомним, ранее мы писали о том, что священник УПЦ МП на Закарпатье оказался рашистом-коммунистом.