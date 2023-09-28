Священник УПЦ МП на Закарпатье оказался рашистом-коммунистом: что нашли у него дома (фото)

Доказательства были найдены прямо дома у батюшки

На Закарпатье будут судить священника УПЦ МП, которого подозревают в пропаганде коммунизма и поддержке армии рф. Правоохранители уже собрали доказательства и передали дело в суд.

Так, по данным полицейских, настоятель местного храма, используя соцсети, распространял картинки с коммунистической символикой и побуждал свою немалую аудиторию к поддержке внедрения в Украине тоталитарного режима. Кроме того, фигурант явно оправдывал агрессию российских захватчиков против украинского народа и поддерживал страну-агрессора.

Доказательства этому правоохранители обнаружили в ходе обысков по месту жительства и богослужения священника.

"Дома и в храме следователи нашли брошюры и книги российских авторов, которые оправдывают вооруженную агрессию россии против Украины и поощряют идею насильственного захвата территории других государств, среди которых и Украина. Среди найденной полиграфической продукции обнаружены также распечатки с песнями, прославляющие достижения российских захватчиков, а также публикации молитв с упоминаниями патриарха рпц кирилла гундяева, дающего благословение российским военным на убийства украинцев", — говорится в сообщении.

Теперь любителю "русского мира" грозит реальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Дело уже передали в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что священник УПЦ МП в Херсоне торговал российским оружием.