"Онуфрій — людина з минулого": у ПЦУ розповіли, що не так із головою Московського патріархату

На формування предстоятеля УПЦ вплинуло його навчання у росії

Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) митрополит Онуфрій, який вразив українців появою у клобуку з хрестом із діамантів, — людина радянського минулого. Більше того, його бачення світу формувалося на мрії про відновлення "великої росії".

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив архієрей ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря). Він розповів, що молодим юнаком із Буковини майбутній митрополит Онуфрій потрапив у Трійцю-Сергієву лавру.

"А що таке Троїце-Сергієва лавра на початку 1970-х років? Це фактично єдиний діючий монастир на російській території, зразково-показовий. Туди регулярно привозили іноземні делегації, а ми ж знаємо який в СРСР був контроль за спілкуванням з іноземцями. І в цьому зразковому монастирі молода людина робить духовну кар’єру: приходить туди студентом, послушником, а виходить у середині 1980-х років вже другою особою в керівництві Троїце-Сергієвої лаври. І це в радянський час! Якщо за всіма проявами суспільного життя КДБ дивився в два ока, то за церковним життям дивилося п'ять пар очей. І на фоні цього його кар'єра росте", — розповів митрополит Євстратій.

* Чому держава не поспішає завершувати процес виселення УПЦ МП із Лаври? Хто в українському парламенті гальмує ухвалення закону про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РПЦ? Про це читайте у першій частині інтерв’ю.

Після цього майбутнього митрополита було відправлено до Почаївської лаври очолювати монастир, саме під його впливом Почаївський монастир перетворився на те, чим він є зараз.

"А це ще гірший розсадник ідеології "руского міра", аніж Печерський. І там формується атмосфера нагнітання настроїв, що завтра вже буде кінець світу і тільки "матушка росія" веде до спасіння. Крім того, митрополит Онуфрій завжди був надзвичайно зацікавлений у зв'язках з Російською православною церквою за кордоном (РПЦЗ. – Ред.). Він ще з радянських часів підтримував з ними стосунки і навіть англійську мову вивчив, щоб з ними спілкуватися", — додав Євстратій Зоря.

За його словами, Онуфрій був зацікавлений у спілкуванні з ними тому, що це "біломонархічна" церква, яка несла у своїй культурі мрію про відновлення "великої Росії". І це його приваблювало. На цьому тлі сформувалося його бачення світу.

"Для Гундяєва "рускій мір" – технологія влади. За часів Єльцина він був демократом, людиною, яка таврувала радянське минуле. Тепер він – путініст та антизахідник, але насправді не вірить у все це. А митрополит Онуфрій вірить", — резюмував митрополит Євстратій.

Про те, чому ж УПЦ МП так тримається за свій зв’язок із москвою, яку політику проводить митрополит Онуфрій, як росія через свої проксі впливає на католицький престол у Ватикані і не лише читайте у другій частині інтерв’ю митрополита Євстратія "Телеграфу": "Діалог з путіним — це розмова з дияволом, тому що росія одержима злим духом": митрополит ПЦУ, ч.II