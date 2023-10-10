"Онуфрий - человек из прошлого": в ПЦУ рассказали, что не так с главой Московского патриархата

На формирование предстоятеля УПЦ повлияло его обучение в россии

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий, который поразил украинцев появлением в клобуке с крестом из бриллиантов, — человек советского прошлого. Более того, его видение мира формировалось на мечте о восстановлении "великой россии".

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразил архиерей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря). Он рассказал, что молодым юношей с Буковины будущий митрополит Онуфрий попал в Троице-Сергиеву лавру.

"А что такое Троице-Сергиева лавра в начале 70-х годов? Это фактически единственный действующий монастырь на российской территории, образцово-показательный. Туда регулярно привозили иностранные делегации, а ведь мы знаем, какой в СССР был контроль за общением с иностранцами. И в этом образцовом монастыре молодой человек делает духовную карьеру: приходит туда студентом, послушником, а выходит в середине 1980-х годов уже вторым лицом в руководстве Троице-Сергиевой лавры. И это в советское время! Если за всеми проявлениями общественной жизни КГБ смотрел в два глаза, то за церковной жизнью смотрели пять пар глаз. И на фоне этого его карьера растет", — рассказал митрополит Евстратий.

* Почему государство не спешит завершать процесс выселения УПЦ МП из Лавры? Кто в украинском парламенте тормозит принятие закона о запрещении религиозных организаций, связанных с РПЦ? Об этом читайте в первой части интервью.

После этого будущий митрополит был отправлен в Почаевскую лавру возглавлять монастырь, именно под его влиянием Почаевский монастырь превратился в то, чем он есть сейчас.

"А это еще худший рассадник идеологии "русского мира", чем Печерский. И там формируется атмосфера нагнетания настроений, что завтра уже будет конец света и только "матушка россия" ведет ко спасению. Кроме того, митрополит Онуфрий всегда был чрезвычайно заинтересован в связях с Русской православной церковью за границей (РПЦЗ. – Ред. ). Он еще с советских времен поддерживал отношения с ними и даже английский язык выучил, чтобы с ними общаться", — добавил Евстратий Зоря.

По его словам, Онуфрий был заинтересован в общении с ними потому, что это "беломонархическая" церковь, которая несла в своей культуре мечту о восстановлении "великой россии". И это его привлекало. На этом фоне и сформировалось его видение мира.

"Для Гундяева "русский мир" – технология власти. Во времена Ельцина он был демократом, человеком, клеймившим советское прошлое. Теперь он – путинист и антизападник, но на самом деле он не верит во все это. А митрополит Онуфрий верит", — резюмировал митрополит Евстратий.

О том, почему же УПЦ МП так держится за свою связь с москвой, какую политику проводит митрополит Онуфрий, как россия через свои прокси влияет на католический престол в Ватикане и не только, читайте во второй части интервью митрополита Евстратия "Телеграфу": "Диалог с путиным — это разговор с дьяволом, потому что россия одержима злым духом": митрополит ПЦУ, ч.II