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"Диалог с путиным — это разговор с дьяволом, потому что россия одержима злым духом": митрополит ПЦУ, ч.II

Автор
Артур Гор Артур Гор
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"Диалог с путиным — это разговор с дьяволом, потому что россия одержима злым духом": митрополит ПЦУ, ч.II Новость обновлена 10 октября 2023, 09:15

У Московского патриархата есть все признаки секты

Несмотря на заверения самих клириков УПЦ МП, эта религиозная конфессия в Украине до сих пор сохраняет тесные связи с Московским патриархатом. Например, в уставе УПЦ МП есть прямая ссылка на грамоту патриарха Алексия II, где сказано буквально следующее: "Украинская Православная Церковь, соединенная через Российскую Православную Церковь с Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью".

Почему же УПЦ МП так держится за свою связь с москвой? Какую политику проводит ее глава митрополит Онуфрий и как россия через свои прокси влияет на католический престол в Ватикане? На эти и другие вопросы во второй части интервью ответил архиерей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря).

* Почему государство не спешит завершать процесс выселения УПЦ МП из Лавры? Кто в украинском парламенте тормозит принятие закона о запрещении религиозных организаций, связанных с РПЦ? Об этом читайте в первой части интервью.

Мы видим такую пиар-стратегию Московского патриархата, когда они говорят, что молятся за мир, за Украину, за воинство. Более того, даже помощь бойцам отправляют на фронт. А некоторые бойцы ВСУ записывают ролики в поддержку УПЦ МП. Как на это реагировать? Все выглядит так, что не может религиозное объединение, молящееся за воинство, быть на стороне агрессора.

— Если в начале своего существования Московский патриархат еще можно было воспринимать как не очень приятное проявление, но все же православной церковной жизни, то с годами он стремительно превращается в секту. С типичными сектантскими мышлениями и сектантским поведением. Характерной чертой для всех сект является "промывание" мозга. То есть глубокая индоктринация своих последователей. Например, есть два наших известных боксера: Усик и Ломаченко, которые публично поддерживают именно Московский патриархат.

Они всячески демонстрируют именно то направление мышления, поведения, которое формируют доктрины Московского патриархата: только в МП есть истина православная, христианская вера, а остальное зло. И очевидно, что, как и среди целого общества, среди воинов в ВСУ есть те, кто принадлежат к Московскому патриархату. Но, по данным опросов, которые неоднократно проводились в ВСУ, таких последователей абсолютное меньшинство. То, что их включают в информационную кампанию, ничего удивительного. В конце концов, мы — демократическая страна.

Хотя я думаю, здесь есть и вопрос личной ответственности: связываете ли вы происходящее в Украине: российское нападение, российскую агрессию, со всем происходившим до этого с деятельностью Московского патриархата? Или делаете вид, что это совсем не связанные вещи? Забыл ли кто-нибудь историю тесной интеграции РПЦ с советским государством и контроль, который КГБ осуществлял над верхушкой Московской патриархии? Так эта система в россии никуда не делась. Более того, сейчас она стала более тесной, более интегрированной и взаимосвязанной.

Если государство и церковь разделяла хотя бы атеистическая коммунистическая идеология (церковь верила в Бога, а государство говорило, что Бога нет), то теперь Московская патриархия – это подразделение кремлевской администрации. Это не религиозный центр. Гундяев (патриарх московский Кирилл Гундяев — Ред. ) и его окружение – это не религиозные лидеры-деятели, а, в первую очередь, чиновники путинской администрации. Это такой же шойгу и лавров, только в рясе. Кстати, Гундяев является академиком русской академии ракетных войск имени Петра Великого. И когда люди, особенно на передовой, этого не видят и не понимают, это очень досадно.

Руководство УПЦ МП говорит, что изменило устав церкви и связи с РПЦ нет.

— Об этом я и говорю, что это предмет личной ответственности, ведь в секте всегда формируется некритическое мышление: гуру сказал, что он Бог живой, значит он живой Бог. Ну не может же "живой Бог" говорить ложь. Не можешь же святой старец Онуфрий обманывать. Хотя он рассказывал в интервью, что в Донбассе гражданская война.

Понятно, что нельзя человеку, который не хочет понимать, это понимание дать, но вот вы спросили, как относиться к этому… Мне в голову приходят разве что слова Тараса Шевченко: "Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, самі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть". Когда российская ракета прилетает в Чернигов, убивает маленькую девочку, дочь военнослужащего, а ее несут отпеть в храм Московского патриархата… Комментарии лишние.

Монахи Московского патриархата, которые остаются в Лавре. Есть ли какой-то диалог с ними по поводу перспектив их перехода в ПЦУ?

— Диалог продолжается практически беспрерывно. Но главная проблема в том, что они не понимают, что будет дальше. Условно говоря, если сейчас группа из 10-20 монахов выйдет и заявит, что они теперь монахи Православной церкви Украины, что с ними будет дальше? Очевидно, что со стороны Московского патриархата их сразу проклянут, запретят, выбросят физически с территории Лавры. И вот что дальше? Но если бы государство окончательно решило: есть корпуса, которые передают монастырю Православной церкви Украины, они как монахи могли бы в этих корпусах жить. Тогда бы вопрос решился гораздо быстрее. Но сейчас продолжается этот "ленинский вальс".

В общем, движение верно: есть понимание и сотрудничество со стороны нового руководства заповедника, но есть также ощущение, что не хватает последнего решения, последней политической воли.

Московский патриархат упрекает, что когда ПЦУ придет в Лавру, то не сможет нести свою духовную миссию, потому что нет у ПЦУ монахов.

— Мы знаем весь их арсенал пропаганды. Но наш митрополит несколько месяцев назад сказал: лучше в Лавре будет 10 монахов искренне молиться за Украину, чем 150 будет молиться за "русский мир". Будут и монахи, будут и верные, будет все.

По сути, Лавру нужно переучреждать, она должна вернуться к своим корням, к своей истинной традиции. Это духовное сердце украинского народа, которое было под владычеством "русского мира" и через него отравляли украинское сознание. Лавра без монахов, без молитвы не останется. Без чего она останется, так это без "русского мира".

Есть ли обратная связь от Минкульта, заповедника, чтобы и у ПЦУ был подобный договор аренды, который был у Московского патриархата?

— Мы постоянно в процессе диалога, но этот вопрос не может быть решен ни на уровне заповедника, ни на уровне Министерства культуры. Здесь должно быть принято окончательное принципиальное решение.

Как вы думаете, почему Московский патриархат в Украине так держится за москву? Что она им дает?

— Они не верят в Украину. Они не верят, что Украина будет существовать как самостоятельное государство не под патронатом москвы. Их сознание сформировано в поле "святой Руси", что это "единое пространство", "единое отечество" и так далее. Да, сейчас все происходит в противоположном направлении, но Бог все равно каким-то образом управит, Богородица спустится, ангелы, все упорядочят, потому что это "святая Русь". И эта проблема была изначально, с 1992 года. С того времени верхушка Московского патриархата не верила в Украину. Они верили, что Украина будет реинтегрирована и подчинена московскому руководству и повторит судьбу Белоруссии.

Для меня показателен пример митрополита Московского патриархата в Черкассах Феодосия, который сейчас находится под следствием за свои преступления. В марте 2022 года к нему пришла группа духовенства из Смелянщины. И они говорили, что не могут и дальше вспоминать имя Кирилла Гундяева как патриарха и просили разрешить этого не делать. По словам этих священников, его ответ был следующим: а что вы будете делать, когда россияне сюда придут? То есть, человек в марте 2022 года сидит в Черкассах и ждет. Неужели россияне здесь могут быть? Могут контролировать Черкасскую область. Вот что есть в их головах. Они действительно верят, что россия победит.

И Онуфрий верит в это?

— Митрополит Онуфрий — человек советского прошлого. Молодым юношей из Буковины он попадает в Троице-Сергиеву лавру. А что такое Троице-Сергиева лавра в начале 70-х годов? Это фактически единственный действующий монастырь на российской территории, образцово-показательный. Туда регулярно привозили иностранные делегации, а ведь мы знаем, какой в СССР был контроль за общением с иностранцами.

И в этом образцовом монастыре молодой человек делает духовную карьеру: приходит туда студентом, послушником, а выходит в середине 1980-х годов уже вторым лицом в руководстве Троице-Сергиевой лавры. И это в советское время! Если за всеми проявлениями общественной жизни КГБ смотрел в два глаза, то за церковной жизнью смотрели пять пар глаз. И на фоне этого его карьера растет.

Затем его отправляют в Почаевскую лавру возглавлять монастырь, и как раз под его влиянием Почаевский монастырь превращается в то, чем он есть сейчас. А это еще худший рассадник идеологии "русского мира", чем Печерский. И там формируется атмосфера нагнетания настроений, что завтра уже будет конец света и только "матушка россия" ведет ко спасению.

Кроме того, митрополит Онуфрий всегда был чрезвычайно заинтересован в связях с Русской православной церковью за границей (РПЦЗ. – Ред. ). Он еще с советских времен поддерживал отношения с ними и даже английский язык выучил, чтобы с ними общаться. Но почему он с ними общался? Потому что это "беломонархическая" церковь, которая несла в своей культуре мечту о восстановлении "великой россии". И это его привлекало. На этом фоне и сформировалось его видение мира.

Для Гундяева "русский мир" – технология власти. Во времена Ельцина он был демократом, человеком, клеймившим советское прошлое. Теперь он – путинист и антизападник, но на самом деле он не верит во все это. А митрополит Онуфрий верит.

Что происходит с Папой Римским? Все эти его заявления о примирении с россиянами, что не нужно давать Украине оружие. Что это? Непонимание контекста?

— Все гораздо глубже. Московская патриархия и кремль еще с начала 1960-х наиболее активным образом формировали взаимодействие с Ватиканом. Пророссийское лобби в Ватикане формировалось десятилетиями и оно очень мощно. Судя по тому, как Папа реагирует на определенные события, мое впечатление, что есть кто-то очень близкий к Папе, не занимающий открытую публичную должность, возможно, советник, влияющий на его мнения. Возможно, даже таких людей несколько.

Яркий пример: взрывается машина с Дарьей Дугиной. Папа буквально чуть ли не на второй день рассказывает, что это невинная жертва, девушка погибла от этой войны. Очевидно, что в его возрасте и при его занятости он не сидит в сети, не листает страницы Facebook или ленты новостей. Ему рассказывают. И кто-то, кому он доверяет, формирует российский нарратив.

Но здесь еще есть общая проблема: после Второй мировой войны, европейское общество сформировалось на культуре диалога. То есть, все проблемы нужно и можно решить в диалоге. Что следует учитывать позиции всех сторон, взаимодействовать и общаться. И путин этим очень удачно пользуется. Он говорит: у нас есть интерес, поэтому учитывайте его. Мы хотим мира, мы готовы принуждать к миру.

И тем, кто десятилетиями смотрел на Украину сквозь российские очки, слишком сложно посмотреть другим образом и вспомнить, чем заканчиваются соглашения с дьяволом. Любые сделки с дьяволом выгодны только дьяволу. Сейчас россия – империя зла, одержимая злым духом и вести диалог с ними нужно исключительно с осознанием того, что вы разговариваете со злом.

Христос также общался с бесами, но только для того, чтобы их разоблачить и изгнать, а не для того, чтобы учитывать их интересы.

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#УПЦ МП #Церковь #РФ #Папа Римский Франциск #ПЦУ