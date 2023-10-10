"Диалог с путиным — это разговор с дьяволом, потому что россия одержима злым духом": митрополит ПЦУ, ч.II

У Московского патриархата есть все признаки секты

Несмотря на заверения самих клириков УПЦ МП, эта религиозная конфессия в Украине до сих пор сохраняет тесные связи с Московским патриархатом. Например, в уставе УПЦ МП есть прямая ссылка на грамоту патриарха Алексия II, где сказано буквально следующее: "Украинская Православная Церковь, соединенная через Российскую Православную Церковь с Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью".

Почему же УПЦ МП так держится за свою связь с москвой? Какую политику проводит ее глава митрополит Онуфрий и как россия через свои прокси влияет на католический престол в Ватикане? На эти и другие вопросы во второй части интервью ответил архиерей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря).

* Почему государство не спешит завершать процесс выселения УПЦ МП из Лавры? Кто в украинском парламенте тормозит принятие закона о запрещении религиозных организаций, связанных с РПЦ? Об этом читайте в первой части интервью.

— Мы видим такую пиар-стратегию Московского патриархата, когда они говорят, что молятся за мир, за Украину, за воинство. Более того, даже помощь бойцам отправляют на фронт. А некоторые бойцы ВСУ записывают ролики в поддержку УПЦ МП. Как на это реагировать? Все выглядит так, что не может религиозное объединение, молящееся за воинство, быть на стороне агрессора.

— Если в начале своего существования Московский патриархат еще можно было воспринимать как не очень приятное проявление, но все же православной церковной жизни, то с годами он стремительно превращается в секту. С типичными сектантскими мышлениями и сектантским поведением. Характерной чертой для всех сект является "промывание" мозга. То есть глубокая индоктринация своих последователей. Например, есть два наших известных боксера: Усик и Ломаченко, которые публично поддерживают именно Московский патриархат.

Они всячески демонстрируют именно то направление мышления, поведения, которое формируют доктрины Московского патриархата: только в МП есть истина православная, христианская вера, а остальное зло. И очевидно, что, как и среди целого общества, среди воинов в ВСУ есть те, кто принадлежат к Московскому патриархату. Но, по данным опросов, которые неоднократно проводились в ВСУ, таких последователей абсолютное меньшинство. То, что их включают в информационную кампанию, ничего удивительного. В конце концов, мы — демократическая страна.

Хотя я думаю, здесь есть и вопрос личной ответственности: связываете ли вы происходящее в Украине: российское нападение, российскую агрессию, со всем происходившим до этого с деятельностью Московского патриархата? Или делаете вид, что это совсем не связанные вещи? Забыл ли кто-нибудь историю тесной интеграции РПЦ с советским государством и контроль, который КГБ осуществлял над верхушкой Московской патриархии? Так эта система в россии никуда не делась. Более того, сейчас она стала более тесной, более интегрированной и взаимосвязанной.

Если государство и церковь разделяла хотя бы атеистическая коммунистическая идеология (церковь верила в Бога, а государство говорило, что Бога нет), то теперь Московская патриархия – это подразделение кремлевской администрации. Это не религиозный центр. Гундяев (патриарх московский Кирилл Гундяев — Ред. ) и его окружение – это не религиозные лидеры-деятели, а, в первую очередь, чиновники путинской администрации. Это такой же шойгу и лавров, только в рясе. Кстати, Гундяев является академиком русской академии ракетных войск имени Петра Великого. И когда люди, особенно на передовой, этого не видят и не понимают, это очень досадно.

— Руководство УПЦ МП говорит, что изменило устав церкви и связи с РПЦ нет.

— Об этом я и говорю, что это предмет личной ответственности, ведь в секте всегда формируется некритическое мышление: гуру сказал, что он Бог живой, значит он живой Бог. Ну не может же "живой Бог" говорить ложь. Не можешь же святой старец Онуфрий обманывать. Хотя он рассказывал в интервью, что в Донбассе гражданская война.

Понятно, что нельзя человеку, который не хочет понимать, это понимание дать, но вот вы спросили, как относиться к этому… Мне в голову приходят разве что слова Тараса Шевченко: "Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, самі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть". Когда российская ракета прилетает в Чернигов, убивает маленькую девочку, дочь военнослужащего, а ее несут отпеть в храм Московского патриархата… Комментарии лишние.

— Монахи Московского патриархата, которые остаются в Лавре. Есть ли какой-то диалог с ними по поводу перспектив их перехода в ПЦУ?

— Диалог продолжается практически беспрерывно. Но главная проблема в том, что они не понимают, что будет дальше. Условно говоря, если сейчас группа из 10-20 монахов выйдет и заявит, что они теперь монахи Православной церкви Украины, что с ними будет дальше? Очевидно, что со стороны Московского патриархата их сразу проклянут, запретят, выбросят физически с территории Лавры. И вот что дальше? Но если бы государство окончательно решило: есть корпуса, которые передают монастырю Православной церкви Украины, они как монахи могли бы в этих корпусах жить. Тогда бы вопрос решился гораздо быстрее. Но сейчас продолжается этот "ленинский вальс".

В общем, движение верно: есть понимание и сотрудничество со стороны нового руководства заповедника, но есть также ощущение, что не хватает последнего решения, последней политической воли.

— Московский патриархат упрекает, что когда ПЦУ придет в Лавру, то не сможет нести свою духовную миссию, потому что нет у ПЦУ монахов.

— Мы знаем весь их арсенал пропаганды. Но наш митрополит несколько месяцев назад сказал: лучше в Лавре будет 10 монахов искренне молиться за Украину, чем 150 будет молиться за "русский мир". Будут и монахи, будут и верные, будет все.

По сути, Лавру нужно переучреждать, она должна вернуться к своим корням, к своей истинной традиции. Это духовное сердце украинского народа, которое было под владычеством "русского мира" и через него отравляли украинское сознание. Лавра без монахов, без молитвы не останется. Без чего она останется, так это без "русского мира".

— Есть ли обратная связь от Минкульта, заповедника, чтобы и у ПЦУ был подобный договор аренды, который был у Московского патриархата?

— Мы постоянно в процессе диалога, но этот вопрос не может быть решен ни на уровне заповедника, ни на уровне Министерства культуры. Здесь должно быть принято окончательное принципиальное решение.

— Как вы думаете, почему Московский патриархат в Украине так держится за москву? Что она им дает?

— Они не верят в Украину. Они не верят, что Украина будет существовать как самостоятельное государство не под патронатом москвы. Их сознание сформировано в поле "святой Руси", что это "единое пространство", "единое отечество" и так далее. Да, сейчас все происходит в противоположном направлении, но Бог все равно каким-то образом управит, Богородица спустится, ангелы, все упорядочят, потому что это "святая Русь". И эта проблема была изначально, с 1992 года. С того времени верхушка Московского патриархата не верила в Украину. Они верили, что Украина будет реинтегрирована и подчинена московскому руководству и повторит судьбу Белоруссии.

Для меня показателен пример митрополита Московского патриархата в Черкассах Феодосия, который сейчас находится под следствием за свои преступления. В марте 2022 года к нему пришла группа духовенства из Смелянщины. И они говорили, что не могут и дальше вспоминать имя Кирилла Гундяева как патриарха и просили разрешить этого не делать. По словам этих священников, его ответ был следующим: а что вы будете делать, когда россияне сюда придут? То есть, человек в марте 2022 года сидит в Черкассах и ждет. Неужели россияне здесь могут быть? Могут контролировать Черкасскую область. Вот что есть в их головах. Они действительно верят, что россия победит.

— И Онуфрий верит в это?

— Митрополит Онуфрий — человек советского прошлого. Молодым юношей из Буковины он попадает в Троице-Сергиеву лавру. А что такое Троице-Сергиева лавра в начале 70-х годов? Это фактически единственный действующий монастырь на российской территории, образцово-показательный. Туда регулярно привозили иностранные делегации, а ведь мы знаем, какой в СССР был контроль за общением с иностранцами.

И в этом образцовом монастыре молодой человек делает духовную карьеру: приходит туда студентом, послушником, а выходит в середине 1980-х годов уже вторым лицом в руководстве Троице-Сергиевой лавры. И это в советское время! Если за всеми проявлениями общественной жизни КГБ смотрел в два глаза, то за церковной жизнью смотрели пять пар глаз. И на фоне этого его карьера растет.

Затем его отправляют в Почаевскую лавру возглавлять монастырь, и как раз под его влиянием Почаевский монастырь превращается в то, чем он есть сейчас. А это еще худший рассадник идеологии "русского мира", чем Печерский. И там формируется атмосфера нагнетания настроений, что завтра уже будет конец света и только "матушка россия" ведет ко спасению.

Кроме того, митрополит Онуфрий всегда был чрезвычайно заинтересован в связях с Русской православной церковью за границей (РПЦЗ. – Ред. ). Он еще с советских времен поддерживал отношения с ними и даже английский язык выучил, чтобы с ними общаться. Но почему он с ними общался? Потому что это "беломонархическая" церковь, которая несла в своей культуре мечту о восстановлении "великой россии". И это его привлекало. На этом фоне и сформировалось его видение мира.

Для Гундяева "русский мир" – технология власти. Во времена Ельцина он был демократом, человеком, клеймившим советское прошлое. Теперь он – путинист и антизападник, но на самом деле он не верит во все это. А митрополит Онуфрий верит.

— Что происходит с Папой Римским? Все эти его заявления о примирении с россиянами, что не нужно давать Украине оружие. Что это? Непонимание контекста?

— Все гораздо глубже. Московская патриархия и кремль еще с начала 1960-х наиболее активным образом формировали взаимодействие с Ватиканом. Пророссийское лобби в Ватикане формировалось десятилетиями и оно очень мощно. Судя по тому, как Папа реагирует на определенные события, мое впечатление, что есть кто-то очень близкий к Папе, не занимающий открытую публичную должность, возможно, советник, влияющий на его мнения. Возможно, даже таких людей несколько.

Яркий пример: взрывается машина с Дарьей Дугиной. Папа буквально чуть ли не на второй день рассказывает, что это невинная жертва, девушка погибла от этой войны. Очевидно, что в его возрасте и при его занятости он не сидит в сети, не листает страницы Facebook или ленты новостей. Ему рассказывают. И кто-то, кому он доверяет, формирует российский нарратив.

Но здесь еще есть общая проблема: после Второй мировой войны, европейское общество сформировалось на культуре диалога. То есть, все проблемы нужно и можно решить в диалоге. Что следует учитывать позиции всех сторон, взаимодействовать и общаться. И путин этим очень удачно пользуется. Он говорит: у нас есть интерес, поэтому учитывайте его. Мы хотим мира, мы готовы принуждать к миру.

И тем, кто десятилетиями смотрел на Украину сквозь российские очки, слишком сложно посмотреть другим образом и вспомнить, чем заканчиваются соглашения с дьяволом. Любые сделки с дьяволом выгодны только дьяволу. Сейчас россия – империя зла, одержимая злым духом и вести диалог с ними нужно исключительно с осознанием того, что вы разговариваете со злом.

Христос также общался с бесами, но только для того, чтобы их разоблачить и изгнать, а не для того, чтобы учитывать их интересы.