Путинский патриарх кирилл сделал неожиданное заявление о ядерном оружии

Пользователи сети резко отреагировали на заявление

Патриарх Русской православной церкви кирилл (гундяев) сделал неожиданное заявление о ядерном оружии. Он уверяет, что его создание было благословлено и помогло россии сберечь свою независимость.

По его словам, ядерное оружие рф помог создать святой Серафим Саровский. Такую информацию распространили россСМИ.

"Благодаря ядерному оружию, которое создавалось под покровом преподобного Серафима Саровского, Россия осталась свободной и независимой", — сказал кирилл.

В сети люди стали активно комментировать это заявление: "Религиозная пропаганда на болотах работает", "совсем мозги у старого поплыли", "Совок был православный? Все смешали что можно".

Справка

Стоит отметить, что в российском городе Саров расположен российский федеральный ядерный центр. В нем создавался ядерный щит для СССР, атомная и водородная бомбы. Серафим Саровский был иеромонахом Саровского монастыря. В сентябре 2007 года впервые совершён молебен преподобному Серафиму как покровителю ядерщиков.

Ранее "Телеграф" писал, что в США оценили ядерные угрозы путина.